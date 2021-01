Quyền Bộ trưởng An ninh nội địa của Tổng thống Trump từ chức sớm

(VTC News) -

Quyền Bộ trưởng An ninh nội địa Chad Wolf cho biết ông có kế hoạch rời vị trí sau khi Tổng thống đắc cử Joe Biden nhậm chức. Nhưng ông phải thực hiện kế hoạch này sớm hơn dự kiến do “các sự kiện gần đây”, bao gồm việc tòa án Mỹ phán quyết rằng ông không có quyền giữ chức vụ theo quy tắc của liên bang.

“Các sự kiện và mối quan tâm gần đây ngày càng phân tán sự quan tâm và nguồn lực khỏi nhiệm vụ quan trọng của Bộ trong thời điểm chuyển giao quyền lực quan trọng này”, ông Wolf cho biết.

Quyền Bộ trưởng An ninh nội địa Mỹ Chad Wolf. (Ảnh: AP)

Việc ông Wolf từ chức nối tiếp sự ra đi của nhiều quan chức Nội các giận giữ trước việc Tổng thống Trump kích động đám đông người biểu tình xông vào điện Capitol vào ngày 6/1. Trong thời gian tới, nước Mỹ có thể phải đối mặt với càng nhiều cuộc biểu tình bạo lực từ những thành phần cực đoan muốn lật lại kết quả bầu cử Tổng thống.

Hồi tháng 9, một quan chức thuộc Bộ An ninh nội địa Mỹ (DHS) bị cáo buộc nhận lệnh can thiệp vào dữ kiện trong các báo cáo tình báo mà ông Trump có thể phản đối, bao gồm thông tin về sự can thiệp của Nga trong cuộc bầu cử Tổng thống và mối đe dọa đến từ những người theo chủ nghĩa da trắng thượng đẳng. Ông Wolf và DHS đã phủ nhận các cáo buộc này.

Người đứng đầu Cơ quan Quản lý Khẩn cấp Liên bang Mỹ Pete Gaynor sẽ tạm thời giữ chức quyền Bộ trưởng Bộ An ninh Nội địa cho đến khi chính quyền Biden tiếp quản.

Ông Chad Wolf được Tổng thống Trump đề cử vào tháng 8/2019, nhưng Thượng viện Nhà Trắng chưa từng xác nhận đề cử này.