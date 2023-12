Quảng Trị đưa hệ thống camera giám sát an ninh vào sử dụng

(VTC News) -

Chiều 14/12, lãnh đạo Sở TT&TT Quảng Trị cho biết, Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh này vừa có công văn gửi các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; các Tổ chức Chính trị - xã hội cấp tỉnh; UBND và Ban ATGT các huyện, thị xã, thành phố về việc đưa hệ thống camera giám sát trật tự ATGT do Ban ATGT tỉnh đầu tư vào khai thác và xử lý vi phạm.

Theo đó, từ ngày 15/12 Công an tỉnh Quảng Trị và Công an các huyện, thị xã, thành phố sẽ đưa hệ thống camera nói trên đưa vào khai thác và xử lý vi phạm.

Một trong những điểm lắp đặt hệ thống camera giám sát trật tự ATGT tại TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: TPO)

Trước đó, ngày 6/12, Ban ATGT tỉnh Quảng Trị nghiệm thu và bàn giao cho Công an tỉnh Quảng Trị (quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng) hồ sơ giấy chứng nhận kiểm định của Viện đo lường Việt Nam đối với hệ thống camera đo tốc, ghi hình và các hồ sơ, văn bản liên quan theo đúng dự án được UBND tỉnh phê duyệt.

Công an tỉnh Quảng Trị sau đó tổ chức các phòng nghiệp vụ đi kiểm tra và hoàn thành các bước kiểm tra an ninh, an toàn thông tin.

Đến ngày 13/12, Công an tỉnh Quảng Trị ban hành quyết định phân cấp và xử lý vi phạm hành chính phát hiện qua hệ thống camera giám sát trật tự ATGT, kết hợp giám sát an ninh trật tự các khu vực trọng yếu tại tỉnh Quảng Trị do Ban ATGT tỉnh Quảng Trị làm chủ đầu tư.

Cũng trong ngày 14/12, Công an tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ ra quân tấn công trấn áp tội phạm nhằm đảm bảo an ninh trật tự trong các sự kiện chính trị xã hội quan trọng, các hoạt động vui chơi, giải trí của Nhân dân, nhất là các hoạt động trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Theo đó, công an tỉnh tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, nắm, quản lý tốt địa bàn, đối tượng; phát hiện, đấu tranh quyết liệt với với hoạt động của các loại tội phạm; không để xảy ra các vụ án hình sự đặc biệt nghiêm trọng; hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng tai nạn giao thông, cháy nổ xảy ra.

Phát biểu tại lễ ra quân, ông Hà Sỹ Đồng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị đề nghị lực lượng công an tỉnh tập trung thực hiện quyết liệt các biện pháp tấn công trấn áp, truy nã các loại tội phạm; đồng thời, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, chặn đứng các hoạt động phạm tội, không để xảy ra các vụ việc rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu bảo vệ tuyệt đối an toàn lễ Giáng sinh 2023, tết Dương lịch, tết Nguyên đán Nguyên đán Giáp Thìn 2024; bảo vệ các mục tiêu trọng điểm về chính trị, kinh tế, xã hội, các hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước về thăm, chúc tết ở địa phương, các hoạt động vui chơi giải trí của Nhân dân.