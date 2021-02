Quảng Ninh phong tỏa 7 xã thuộc huyện Vân Đồn từ 0h ngày 2/2

(VTC News) -

Sáng 2/2, trả lời PV VTC News, đại diện UBND huyện Vân Đồn (Quảng Ninh) cho biết, UBND huyện Vân Đồn vừa ra quyết định phong tỏa tạm thời toàn bộ nội đảo Cái Bầu (huyện Vân Đồn), bao gồm 7 xã: Hạ Long, Đông Xá, Bình Dân, Đoàn Kết, Đài Xuyên, Vạn Yên và thị trấn Cái Rồng, kể từ 0h ngày 2/2 cho đến khi có thông báo mới.

Lãnh đạo UBND huyện Vân Đồn đi kiểm tra công tác kiểm soát, phòng chống dịch COVID-19 tại các chốt.

Đồng thời, UBND huyện Vân Đồn giao Phòng Y tế, Trung tâm y tế huyện hướng dẫn các xã triển khai khẩn cấp các biện pháp cụ thể phòng chống dịch COVID-19 phù hợp với điều kiện thực tiễn của từng địa phương.

UBND huyện Vân Đồn cũng giao Công an huyện chủ trì, phối hợp với UBND các xã, thị trấn và các đơn vị liên quan thành lập, bố trí các chốt, trạm kiểm dịch, cô lập toàn bộ nội đảo Cái Bầu tại các đầu mối giao thông đường bộ, đường thủy đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn phòng chống dịch hiệu quả; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Phòng Y tế huyện đảm bảo cung cấp trang thiết bị, vật tư y tế cho công tác triển khai các nhiệm vụ cách ly, phong tỏa.

Tính đến đầu giờ sáng 2/2, huyện Vân Đồn có 14 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 2 trường hợp là BN1849 và BN1553 có lịch trình di chuyển khá phức tạp, đi nhiều nơi, tiếp xúc nhiều người.