Quảng Ninh: Bắt kẻ bị truy nã đặc biệt nguy hiểm sau 26 năm lẩn trốn

(VTC News) -

Thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, năm 1996, Nguyễn Văn Hùng thuê anh Lê văn Toản (SN 1971, trú tại xã Việt Hùng, huyện Nam Ninh, tỉnh Hà Nam) để khai thác than trái phép tại khu vực vỉa 9 - Xí nghiệp than Cẩm Phả, thị xã Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh (nay là TP Cẩm Phả).

Nguyễn Văn Hùng bị bắt giữ sau 26 năm lẩn trốn. (Ảnh: Công an Quảng Ninh)

Quá trình cuốc lò, anh Lê Văn Toản bị ngạt khí độc và tử vong. Ngày 12/7/1996, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh ra Quyết định khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”, Quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Hùng về tội danh nêu trên.

Sau đó, Hùng bỏ trốn, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra lệnh truy nã và tổ chức lực lượng xác minh, truy nã tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước nhưng không đạt kết quả.

Gia đình Hùng còn tung tin giả là Hùng đã bỏ trốn sang Trung Quốc nhằm mục đích đánh lạc hướng cơ quan chức năng trong việc xác minh, truy bắt. Ngày 7/11/2022, Hùng bị Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Công an tỉnh Quảng Ninh bắt giữ.

Trước khi bị khởi tố về tội danh trên, Nguyễn Văn Hùng còn có 2 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản” năm 1975 và 1977.