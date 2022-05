Truy nã đặc biệt bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Chủ tịch HĐQT Công ty AIC

Theo đó, căn cứ Quyết định khởi tố bị can của Cơ quan CSĐT Bộ Công an đối với Nguyễn Thị Thanh Nhàn (SN 22/8/1969 tại Bắc Ninh), Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế (AIC), đồng thời xác minh bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn bỏ trốn; căn cứ Điều 36 và Điều 231 Bộ luật Tố tụng Hình sự; ngày 10/5/2022, Cơ quan CSĐT Bộ Công an ra quyết định truy nã đối với bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Giới tính: Nữ; Tên gọi khác: Không; Quê quán: Thuận Thành, Bắc Ninh; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an truy nã đặc biệt bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn.

Đặc điểm nhận dạng: Sẹo chấm cách 4,5 cm sau cánh mũi trái. Nghề nghiệp: Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc Tế (Công ty AIC). Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu: 001169009999; cấp ngày 23 tháng 9 năm 2019; Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư, Bộ Công an.

Nơi thường trú: Căn hộ 1102, chung cư Pacific Place, số 83B phố Lý Thường Kiệt, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội. Nơi ở hiện tại: Căn hộ 1709-1710, chung cư Pacific Place, số 83B phố Lý Thường Kiệt, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội. Họ tên bố: Nguyễn Văn Mỹ; Họ tên mẹ: Nguyễn Thị Hy.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an khám xét một trong những trụ sở của AIC.

Bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn vi phạm tội danh vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại Khoản 3, Điều 222 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017), trốn ngày 19 tháng 6 năm 2021. Chỗ ở trước khi trốn: Căn hộ 1709-1710, chung cư Pacific Place, số 83B phố Lý Thường Kiệt, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội.

Bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến Cơ quan Công an, Viện Kiểm sát hoặc UBND nơi gần nhất.

Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã phải báo ngay cho Điều tra viên Nguyễn Anh Hào. Địa chỉ: Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, số 47 Phạm Văn Đồng, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội; Điện thoại: 0916777767.