Quảng Ngãi truy vết 50 người đi xe khách từ vùng dịch nhưng xuống xe dọc đường

(VTC News) -

Chiều 29/1, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết đang phối hợp với công an các tỉnh truy vết 50 hành khách xuống xe dọc đường khi di chuyển từ vùng dịch Quảng Ninh.

Lực lượng chức năng kiểm tra xe khách Hùng Đức. (Ảnh: C.A)

Khoảng 15h cùng ngày, chốt kiểm soát y tế tại đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi phát hiện xe khách Hùng Đức, biển kiểm soát 14B 02869 chạy tuyến Vân Đồn - Quảng Ngãi. Thời điểm kiểm tra, trên xe chỉ có 2 tài xế và 2 phụ xe nhưng lại có hàng hoá. 4 người này đã được cưỡng chế về Trung tâm Y tế cơ sở 2 huyện Bình Sơn để cách ly y tế tập trung 21 ngày theo quy định.

Qua đấu tranh, những người này khai nhận, xe xuất bến tại TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh lúc 9h ngày 28/1, chở 50 khách nhưng đã trả khách dọc đường từ Ninh Bình trở vào.

Được biết, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, từ 6h ngày 28/1, tỉnh Quảng Ninh có lệnh cấm vận tải hành khách liên tỉnh. Việc nhà xe Hùng Đức vẫn cho xe 14B 02869 vận tải khách liên tỉnh là có dấu hiệu vi phạm pháp luật, tiềm ẩn nguy cơ cao phát tán nguồn bệnh từ tâm dịch Quảng Ninh cho các tỉnh.

Trên cơ sở danh sách đón trả khách dọc đường do nhà xe cung cấp, ngay chiều 29/1, Công an tỉnh Quảng Ngãi có văn bản trao đổi với công an các tỉnh để phục vụ truy vết khách đi, buộc khai báo, cách ly.