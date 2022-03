(VTC News) -

Ngày 14/3, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân vừa ký công văn gửi Bộ VH-TT&DL đề nghị báo cáo Thủ tướng cho phép bắn pháo hoa nổ tầm thấp trong khuôn khổ lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Quảng Nam 2022.

Quảng Nam xin bắn pháo hoa trong đêm khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2022. (Ảnh minh họa)

Theo UBND tỉnh Quảng Nam, Năm Du lịch quốc gia 2022 với chủ đề “Quảng Nam - Điểm đến du lịch xanh” là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng diễn ra trong suốt năm 2022. Trong đó, điểm nhấn quan trọng của sự kiện là lễ khai mạc được tổ chức tại Đảo Ký ức Hội An, TP Hội An, Quảng Nam.

Theo kế hoạch, sau chương trình nghệ thuật tại đêm khai mạc ngày 26/3 sẽ là màn bắn pháo hoa chào mừng.

Chính vì vậy, UBND tỉnh Quảng Nam kính đề nghị Bộ VH-TT&DL báo cáo Thủ tướng cho phép UBND tỉnh Quảng Nam thực hiện việc bắn pháo hoa nổ tầm thấp trong khuôn khổ lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Quảng Nam 2022. Nếu được chấp thuận, thời gian bắn pháo hoa sẽ không quá 15 phút.

Năm Du lịch quốc gia 2022 sẽ khai mạc tại Đảo Ký ức Hội An. (Ảnh: N.S)

Theo kế hoạch, lễ bế mạc Năm Du lịch quốc gia 2022 sẽ diễn ra tại khu nghỉ dưỡng Nam Hội An (huyện Thăng Bình, Quảng Nam) vào cuối tháng 12/2022.

Xuyên suốt trong Năm du lịch quốc gia 2022 sẽ có 192 sự kiện, hoạt động. Trong đó, 10 hoạt động quy mô quốc gia do Bộ VH-TT&DL tổ chức; 62 chuỗi sự kiện, hoạt động theo 6 chương trình do tỉnh Quảng Nam chủ trì tổ chức; 120 hoạt động hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia do 40 tỉnh, thành trên cả nước tổ chức.