Sáng 29/9, Ban Chỉ huy PCTT VÀ TKCN tỉnh Quảng Nam phát đi thông báo về công tác triển khai ứng phó với bão số 4 (Noru).

Quảng Nam cấm biển từ 0h ngày 26/9 để phòng chống siêu bão Noru.

Theo đó, từ 19h ngày 25/9 đến 5h ngày 26/9, các địa phương trong tỉnh đã có mưa, mưa rào và dông vài nơi, lượng mưa phổ biến dưới 16mm, cục bộ có một vài nơi mưa to như: Điện Hồng 56,6 mm.

Do ảnh hưởng trực tiếp của hoàn lưu bão Noru nên từ chiều 26/9 đến ngày 28/9, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam xuất hiện một đợt mưa lớn, có mưa to đến mưa rất to. Mưa với cường độ lớn nhất tập trung từ chiều 27/9 đến sáng 28/9. Tổng lượng mưa cả đợt phổ biến 150-350mm, có nơi trên 350mm.

Toàn tỉnh có 73 hồ chứa thủy lợi, đến thời điểm hiện nay các hồ chứa thủy lợi đã tích nước đạt 40 – 50 % dung tích hữu ích thiết kế. Sở NN&PTNT đã tổ chức kiểm tra an toàn hồ chứa trước mùa mưa bão và hướng dẫn các chủ đập, chủ đầu tư xây dựng đập xây dựng phương án ứng phó thiên tai và phương án ứng với tình huống khẩn cấp. Mực nước hồ Phú Ninh hiện tại ở cao trình 22,14m/32m.

4 hồ chứa thủy điện ảnh hưởng đến vùng hạ du, gồm: Sông Tranh 2, A Vương, Sông Bung 4 và Đăk Mi 4. Hiện nay, dung tích tại các hồ chứa thủy điện còn thấp, tích đạt từ 20-30%. Sở Công Thương đã tổ chức kiểm tra an toàn hồ chứa trước mùa mưa bão.

Việc chằng chống nhà cửa, di tích ở Quảng Nam được thực hiện từ ngày hôm qua (25/9).

Theo kế hoạch, đối với bão mạnh, Quảng Nam sẽ sơ tán 182.280 người; trong đó tại chổ 57.753 người và tập trung 124.700 người. Đối với siêu bão: Sơ tán 401.901 người; trong đó tại chổ 111.470 người và tập trung 290.585 người. Cụ thể, các địa phương sẽ tổ chức sơ tán nhân dân ra khỏi khu vực nguy hiểm; tập trung cho sơ tán dân ven biển đến nơi an toàn, tối thiểu nhà cấp 3 có sàn bê tông chắc chắn; những nới không đảm bảo an toàn thì không thực hiện sơ tán đến. Công tác sơ tán dân phải hoàn thành trước 9h ngày 27/9, đồng thời đảm bảo lương thực, các nhu cầu thiết yếu tại nơi tổ chức sơ tán tập trung.

Ngoài ra, Quảng Nam tổ chức nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi kể từ 0h ngày 26/9 (bao gồm cả các ghe thuyền các xã bãi ngang ven biển, hoạt động gần bờ) cho đến khi tình hình thời tiết trên biển trở lại trạng thái bình thường.

Sáng sớm nay (26/9), bão Noru đã vượt qua khu vực phía Nam của đảo Lu-Dông (Philippines), đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 4 năm 2022. Hồi 4h, vị trí tâm bão ở khoảng 15,6 độ Vĩ Bắc; 119,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây đảo Lu-Dông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 810km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12-13 (118-149km/giờ), giật cấp 14. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 230km tính từ tâm bão; bán kính gió mạnh từ cấp 10, giật từ cấp 12 trở lên khoảng 100km tính từ tâm bão. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km, đi vào Biển Đông. Đến 04 giờ ngày 27/9, vị trí tâm bão ở khoảng 15,9 độ Vĩ Bắc; 114,6 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 250km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (134-149km/giờ), giật cấp 16. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20-25km và có xu hướng mạnh thêm. Đến 04 giờ ngày 28/9, vị trí tâm bão ở khoảng 15,8 độ Vĩ Bắc; 110,2 độ Kinh Đông, cách đất liền Đà Nẵng-Bình Định khoảng 170km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13-14 (134-166km/giờ), giật cấp 17.