(VTC News) -

Ngày 25/9, UBND tỉnh Quảng Ngãi có công điện khẩn gửi các cơ quan, ban, ngành trên địa bàn về phương án ứng phó với bão Noru.

Đáng chú ý, UBND tỉnh Quảng Ngãi giao Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh tổ chức triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho học sinh, giáo viên, cơ sở giáo dục trước, trong và sau bão. Thông báo cho các cơ sở giáo dục cho học sinh, sinh viên nghỉ học kể từ 7h ngày 27/9/2022 cho đến khi có chỉ đạo của UBND tỉnh.

Học sinh Quảng Ngãi nghỉ học từ ngày 27/9 để tránh bão. (Ảnh minh họa)

Ngoài ra, để chủ động ứng phó với diễn biến bão và mưa lớn, đảm bảo an toàn về tính mạng, tài sản, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu tạm hoãn tất cả các cuộc họp chưa thật sự cần thiết để tập trung vào công tác phòng, chống, khắc phục bão, mưa lũ từ 7h ngày 26/9/2022.

Cấm tất cả các phương tiện, tàu, thuyền ra biển hoạt động từ 12h ngày 26/9/2022 cho đến khi có thông báo chính thức. Hoàn thành việc kêu gọi tàu, thuyền trước 10h ngày 26/9/2022. Hoàn thành việc neo đậu, sắp xếp tàu, thuyền, lồng bè tại khu neo trú trước 8h ngày 27/9/2022.

Yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão bão số 4. Sử dụng tất cả các phương tiện truyền thông hiện có để truyền tin dự báo, cảnh báo bão để người dân biết, chủ động phòng tránh.

Giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh khẩn trương kiến nghị Quân khu V và các đơn vị đã Hiệp đồng với tỉnh đề nghị hỗ trợ phương tiện, lực lượng để hỗ trợ người dân di dời, sơ tán và cứu hộ, cứu nạn (nhất là các phương tiện có thể hoạt động trong tình huống gió mạnh cấp 12, 13 trở lên).

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị vũ trang tại địa phương phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương triển khai công tác ứng phó, mưa lũ và sẵn sàng lực lượng, phương tiện hỗ trợ các địa phương và người dân khi có yêu cầu.

Thông tin từ Đài Khí tượng Thủy văn Quảng Ngãi, cơn bão Noru có sức gió mạnh cấp 15, giật trên cấp 17, dự báo sẽ đi vào Biển Đông trong khoảng từ đêm 25/9/2022. Sau đó khả năng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các khu vực vùng biển quần đảo Hoàng Sa, vùng biển phía Bắc và vùng biển Quảng Ngãi.

Do ảnh hưởng của bão, khả năng vùng biển Quảng Ngãi (bao gồm đảo Lý Sơn) có gió mạnh cấp 12-13, giật cấp 14-15. Vùng ven biển cấp 10-12, giật cấp 13, trong đất liền khu vực huyện, thị xã, thành phố khả năng mưa to đến rất to.