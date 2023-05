(VTC News) -

Mít non không chỉ là nguyên liệu được chế biến thành nhiều món ăn ngon, bổ dưỡng như gỏi, canh, xào, kho… mà các món ăn từ mít non còn có nhiều tác dụng tốt cho sức khỏe. Vậy, quả mít non có tác dụng gì?

Quả mít non có tác dụng gì?

Theo Đông y, các món ăn với mít non có nhiều tác dụng như bổ tỳ, hòa can, tăng và thông sữa, thích hợp cho phụ nữ sau sinh bị ốm yếu, ăn kém, ít sữa.

Những món ăn như canh nấu mít non lá lốt, cá kho mít non, gỏi mít non, mít non xào sả ớt, mít non xào hến... tuy bình dị, mộc mạc nhưng ai đã một lần thưởng thức thì không thể quên được hương vị thơm ngon, đậm đà của nó.

Một lát mít non chứa 155 calo, 2g protein, 3g chất xơ, cung cấp khoảng 15% lượng vitamin C cơ thể cần, kali, thậm chí cả omega-3. Khi kết hợp 1 chiếc bánh sandwich với nhiều loại rau, đậu nướng và vài lát mít non lại có thể cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng cho một người trưởng thành.

Ở thủ đô London, Anh, món ăn bán chạy nhất hiện nay của cửa hàng chuyên đồ ăn đường phố chay Club Mexicana nổi tiếng chính là món bánh kẹp tacos và bánh ngô burritos - 2 món ăn truyền thống "lừng danh"của Mexico.

Quả mít non có tác dụng gì là băn khoăn của nhiều người

Theo công thức chế biến của người dân bản địa, 2 món này đều phải có thịt lợn hoặc thịt gà xé phay. Thế nhưng bánh kẹp tacos và bánh ngô burritos vẫn có trong thực đơn của cửa hàng chuyên đồ chay.

Họ đã tìm ra một nguyên liệu để thay thế cho thịt động vật nhưng vẫn giữ được hương vị thơm ngon đặc trưng của món ăn là sử dụng quả mít xanh thay thế hoàn toàn cho thịt.

Dưới đây là những lợi ích của quả mít non với sức khỏe:

Giúp giảm cân

Mít non chứa nước và chất xơ cao hơn cơm hoặc bánh mì. Vì vậy, tiêu thụ loại thực phẩm này tốt hơn nhiều cho sức khỏe của chúng ta. Một chén mít non chứa ít calo hơn hai cái bánh mì, và số calo thấp hơn nhiều so với một chén cơm. Tuy nhiên, mít non mang lại cảm giác no lâu và là thực phẩm tuyệt vời cho việc giảm cân.

Giảm cholesterol xấu

Khi còn non, mít chứa hàm lượng xơ cao nhất và rất tốt để cải thiện tình trạng cholesterol. Chất xơ nguồn gốc từ trái cây có tác dụng loại bỏ cholesterol hiệu quả. Vì vậy, dùng mít non như một loại rau để chế biến thành các món ăn hàng ngày sẽ giúp loại bỏ cholesterol xấu ra khỏi cơ thể.

Tốt cho người bệnh tiểu đường

Theo kết quả của một thử nghiệm lâm sàng tại Dịch vụ Nghiên cứu Chỉ số Đường huyết của Đại học Sydney (SUGiRS), so với lúa mì và gạo thì mít non có chỉ số đường huyết rất thấp. Tức là, nếu bạn thay thế một chén cơm hoặc hai chiếc bánh mì bằng một chén mít non, lượng đường của bạn sẽ không tăng vọt sau bữa ăn. Do đó, đây là một loại thực phẩm tốt cho sức khỏe và rất thích hợp cho người bị bệnh tiểu đường.

Giúp tăng tuổi thọ

Mít là một loại trái cây lành mạnh với nhiều chất xơ và carbohydrate. Một nghiên cứu được thực hiện bởi Dịch vụ Y tế Quốc gia, Vương quốc Anh cho thấy, những người ăn ít rau và trái cây sẽ nhanh già hơn những người thích ăn rau. Vì vậy, bạn có thể tiêu thụ mít non như một bữa ăn chính của mình.

Ngăn ngừa ung thư ruột kết

Một lợi ích sức khỏe khác của mít non là duy trì sức khỏe của ruột kết nhờ hàm lượng chất xơ cao. Chất xơ không chỉ hoạt động như chất tẩy rửa ruột kết mà còn giúp chuyển động của ruột trơn tru khi loại bỏ chất thải, giúp ruột luôn sạch sẽ, từ đó làm giảm nguy cơ ung thư ruột kết.

Với những thông tin trên chắc hẳn bạn đã có giải đáp cho câu hỏi "Quả mít non có tác dụng gì?" rồi phải không?

Hà Anh (Tổng hợp)