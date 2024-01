PTT Trần Lưu Quang: Phải từ chối mọi 'gửi gắm' khi xử lý vi phạm giao thông

(VTC News) -

Chỉ đạo này được Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang nhấn mạnh tại Hội nghị tổng kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, diễn ra sáng 9/1.

Phó Thủ tướng yêu cầu phải triển khai các giải pháp một cách đồng bộ, trong đó phải "ứng xử nghiêm khắc hơn" với các vi phạm, thúc đẩy giải pháp phạt nguội vốn đang có hiệu quả tại Việt Nam cũng như nhiều quốc gia trên thế giới.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang. (Ảnh: VGP/Hải Minh)

Phó Thủ tướng đề nghị các Bộ, ngành, địa phương quan tâm hơn nữa đến công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, trong đó người đứng đầu phải làm gương.

"Các lực lượng chức năng phải phối hợp với nhau tốt hơn nữa, kiên quyết từ chối bất kỳ sự "gửi gắm" nào bởi nếu giữ được sự nghiêm túc của mình thì chắc chắn mọi việc sẽ tốt đẹp hơn", Phó Thủ tướng chỉ đạo.

Theo Phó Thủ tướng, cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác an toàn giao thông để tăng tính minh bạch, giảm tải áp lực cho các lực lượng chức năng, đồng thời giúp các lực lượng phản ứng kịp thời hơn.

Lãnh đạo Chính phủ đề nghị các địa phương thẳng thắn nhìn nhận, đánh giá trung thực thực trạng vi phạm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn quản lý để có giải pháp căn cơ, tránh hình thức, bệnh thành tích. Đồng thời, các địa phương tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về cách làm hay để có thể áp dụng ngay trong thực tế tại địa phương mình thay vì đến các cuộc họp, tổng kết mới chia sẻ.

Ông Trần Lưu Quang cũng lưu ý việc triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn sắp tới.

Toàn cảnh hội nghị. (Ảnh: VGP/Hải Minh)

Theo báo cáo của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, năm 2023, tai nạn giao thông tiếp tục được kiềm chế và kéo giảm so với cùng kỳ năm 2022 về số vụ và số người chết, cụ thể giảm 1.285 vụ (-5.5%), giảm 1.922 người chết (-14.18%).

33 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có số người chết do tai nạn giao thông giảm so với cùng kỳ năm 2022, trong đó 11 địa phương giảm trên 20% số người chết là Thừa Thiên Huế, Lai Châu, Kiên Giang, Hà Tĩnh, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Hòa Bình, Đà Nẵng, Bến Tre, Điện Biên.

28 địa phương có số người chết do tai nạn giao thông tăng so với cùng kỳ năm 2022, trong đó 12 tỉnh tăng trên 30% là Hưng Yên, Lạng Sơn, Kon Tum, Trà Vinh, Sơn La, Nam Định, Long An, Phú Thọ, Hải Phòng, Thanh Hóa, Vĩnh Phúc, Tây Ninh. Ngoài ra, 6 tỉnh có số người chết tăng trên 80% trở lên là: Long An, Phú Thọ, Hải Phòng, Thanh Hóa, Vĩnh Phúc và Tây Ninh.

Đặc biệt, 2 thành phố lớn nhất cả nước là Hà Nội và TP.HCM, tai nạn giao thông đều giảm sâu.

Báo cáo nêu rõ, tại Hà Nội, tai nạn giao thông giảm trên cả 3 tiêu chí: 1.248 vụ, làm 710 người chết, 823 người bị thương. Con số này so sánh cùng kỳ 2022 đã giảm 144 vụ (10,3%), giảm 39 người chết (5,2%), giảm 43 người bị thương (5,0%).

Còn TP.HCM, năm 2023 xảy ra 1.734 vụ tai nạn giao thông, khiến 663 người chết, 271 người bị thương. So với cùng kỳ 2022, số vụ tai nạn đã giảm 411 (-19.2%), giảm 116 người chết (-14.9%) và giảm 271 người bị thương (-20.5%).

Nhằm thực hiện có hiệu quả chủ đề năm 2023 là "Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn", ngành công an đã ra quân thực hiện việc kiểm soát, xử lý vi phạm nồng độ cồn tại các địa phương với tinh thần "không có ngoại lệ, không có vùng cấm"m qua đó đã xử lý 770.374 trường hợp vi phạm nồng độ cồn (chiếm 23,04% tổng số vi phạm). Trong số này có nhiều trường hợp là cán bộ công chức, viên chức, chiến sĩ đang công tác trong lực lượng vũ trang.

Số vụ ùn, tắc giao thông trong các dịp cao điểm được kéo giảm so với cùng kỳ năm 2022 sau khi triển khai thu phí không dừng trên phạm vi toàn quốc. Tình hình vi phạm về chở quá tải trọng xe, cơi nới thành thành xe tại các địa phương đã được xử lý một cách căn bản.