Công an TP.HCM: Kiểm tra nồng độ cồn không gây ùn tắc, xáo trộn giao thông

(VTC News) -

Thông tin trên được Thiếu tướng Trần Đức Tài, Phó Giám đốc Công an TP.HCM trao đổi tại kỳ họp thứ 13 HĐND TP.HCM khóa X, ngày 7/12.

Theo Thiếu tướng Tài, trong năm qua, lực lượng chức năng trên địa bàn đã tăng cường kiểm soát vấn đề sử dụng rượu bia, ma túy khi tham gia giao thông trên địa bàn. Những đợt cao điểm đã mang lại kết quả khi thành phố đã kéo giảm nhiều vụ tai nạn so với cùng kỳ.

Thiếu tướng Trần Đức Tài. (Ảnh: Thành Nhân)

Theo đó, năm 2023 xảy ra 1.538 vụ giao thông, làm chết 600 người, bị thương 922 người. So với cùng kỳ, giảm 400 vụ, giảm 99 người chết và 258 người bị thương.

“Một năm mà tới 600 sinh mạng mất vì tai nạn giao thông thì rất đau xót. Tôi mong người dân sẽ nâng cao tinh thần trách nhiệm với chính sinh mạng của mình, nghiêm chỉnh chấp hành quy định để cùng với lực lượng công an TP.HCM lập lại trật tự an toàn giao thông, bảo vệ sức khoẻ, tính mạng của chính mình và xã hội”, Phó giám đốc Công an TP.HCM.

Thiếu tướng Trần Đức Tài cho biết thêm, trước những thông tin về lo ngại dùng chung dụng cụ thổi sẽ lây lan các bệnh truyền nhiễm, Công an TP.HCM khẳng định không dùng chung ống thổi khi đo nồng độ cồn.

"Trong việc kiểm tra nồng độ cồn, tất cả những lần kiểm tra, công an đều dùng đầu thổi riêng. Việc kiểm tra cũng có chương trình, kế hoạch, không gây ùn tắc và xáo trộn về trật tự an toàn giao thông", Phó Giám đốc Công an TP.HCM nhấn mạnh.

Từ ngày 24/11 - 2/12, CSGT TP.HCM đã tổng kiểm soát 51.358 người điều khiển phương tiện giao thông (gồm 18.041 ô tô, 33.317 xe máy). Qua đó phát hiện và lập biên bản xử lý vi phạm đối với 1.484 trường hợp vi phạm nồng độ cồn (gồm 51 ô tô, 1.435 xe máy). Trong đó, có 2 trường hợp dương tính với ma túy là người lái ô tô; 6 trường hợp dương tính với ma túy là người lái xe máy. Đặc biệt 1 trường hợp người lái xe máy vừa vi phạm nồng độ cồn, vừa dương tính với ma túy.