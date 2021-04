Phó TGĐ ACV vào ban giám đốc điều hành sân bay châu Á – Thái Bình Dương

(VTC News) -

Đại hội đồng khu vực lần thứ 16 tổ chức vào ngày 31/3, Hội đồng sân bay quốc tế khu vực châu Á – Thái Bình Dương (ACI Asia-Pacific) có thêm 5 thành viên Ban giám đốc điều hành mới.

Ông Nguyễn Quốc Phương, Phó Tổng giám đốc ACV.

Trong đó, ông Nguyễn Quốc Phương, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) được bầu là thành viên Ban giám đốc điều hành của ACI Asia-Pacific.

Đây là lần đầu tiên lãnh đạo ACV được tín nhiệm bầu vào Ban giám đốc điều hành ACI Asia-Pacific.

“Việc lãnh đạo ACV được bầu là thành viên Ban giám đốc điều hành Hội đồng sân bay quốc tế khu vực châu Á – Thái Bình Dương đã góp phần nâng cao uy tín, vị thế của ACV nói riêng và ngành hàng không Việt Nam nói chung đối với khu vực và thế giới, đồng thời lan tỏa những giá trị của Việt Nam đến với cộng đồng các sân bay trên thế giới”, đại diện ACV cho biết.

Ông Nguyễn Quốc Phương làm phó tổng của ACV từ ngày 15/1/2020, trước đó từ năm 2006 giữ chức tổng giám đốc Jetstar Pacific (nay đổi tên thành Pacific Airlines).

Ông Phương là tiến sĩ kinh tế, có bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh tại Đại học Greenwich, Anh và từng làm việc tại hãng bay United Airlines của Mỹ. Trước khi về làm CEO của Jetstar Pacific, ông từng là trưởng văn phòng Vietnam Airlines tại khu vực châu Âu.

ACV là doanh nghiệp đang quản lý, đầu tư, khai thác 22 cảng hàng không trên cả nước. Những năm qua, hoạt động sản xuất kinh doanh của ACV luôn duy trì tốc độ phát triển cao và bền vững, bảo đảm tuyệt đối an ninh an toàn hàng không, bảo đảm chất lượng phục vụ hành khách, đáp ứng nhu cầu phát triển của thị trường hàng không Việt Nam, góp phần phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh của đất nước.

ACV là thành viên thường trực của ACI Asia-Pacific từ năm 2012. ACV đã tham gia và là thành viên tích cực của các Ủy ban và nhóm chức năng của ACI Asia-Pacific như: Ủy ban An ninh Hàng không Khu vực châu Á - Thái Bình Dương, Ủy ban An toàn Khai thác Khu vực châu Á - Thái Bình Dương, Ủy ban Môi trường khu vực châu Á - Thái Bình Dương...