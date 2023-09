Phát triển năng lượng tái tạo ngoài khơi: Petro Vietnam lãnh ấn tiên phong

(VTC News) -

Cuối tháng 8/2023, trong khuôn khổ Hội nghị thúc đẩy triển khai các dự án hợp tác đầu tư Việt Nam - Singapore, Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam trao quyết định về việc chấp thuận hoạt động quan trắc, điều tra, khảo sát, đánh giá tài nguyên biển (giấy phép khảo sát) cho đơn vị thành viên của Petro Vietnam, để chuẩn bị cho việc phát triển dự án năng lượng tái tạo ngoài khơi tại Việt Nam, xuất khẩu điện sạch sang Singapore.

Phát biểu tại sự kiện này, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long nhấn mạnh Việt Nam – Singapore đã thiết lập “Quan hệ Đối tác Kinh tế số - Kinh tế xanh”, tạo điều kiện để đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực mới, hướng tới phát triển xanh, bền vững như năng lượng tái tạo, dựa vào khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo.

Việc Dự án phát triển năng lượng tái tạo ngoài khơi của Liên danh PTSC (Petro Vietnam) – Sembcorp (Singarpore) nhận được các giấy phép liên quan trong khuôn khổ chương trình đã thể hiện sự tin tưởng của Chính phủ hai nước dành cho các doanh nghiệp trong việc thúc đẩy hợp tác phát triển năng lượng tái tạo.

Thủ tướng Chính phủ Việt Nam và Singapore chứng kiến trao nhận giấy phép khảo sát cho dự án điện gió ngoài khơi tại Việt Nam.

Với việc được trao giấy phép khảo sát, PTSC hiện là nhà đầu tư đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp phép để triển khai các hoạt động quan trắc, điều tra, khảo sát, đánh giá tài nguyên biển để phát triển dự án điện gió ngoài khơi nói riêng và năng lượng tái tạo ngoài khơi nói chung.

Sự kiện này cũng thể hiện sự tin tưởng của lãnh đạo Đảng, Chính phủ đối với Petro Vietnam và các đơn vị thành viên trong lĩnh vực mới mẻ này tại Việt Nam.

Sự tin tưởng này có cơ sở vững chắc, xuất phát từ những nguồn lực sẵn có của Petro Vietnam. Sau khi nước nhà được thống nhất, với sự ra đời của Tổng Cục Dầu mỏ và Khí đốt (tiền thân của Petro Vietnam) vào ngày 3/9/1975, Petro Vietnam được giao nhiệm vụ khảo sát, thăm dò dầu khí trên toàn lãnh thổ Việt Nam, bao gồm cả việc tiến hành thăm dò, khảo sát 2D, 3D trên biển để tiến hành vẽ bản đồ dầu khí và xác định những khu vực tiềm năng cho ngành dầu khí phát triển.

Lịch sử 48 năm ứng dụng khoa học công nghệ, triển khai các hoạt động trên biển đã tạo nên bề dày kiến thức kinh nghiệm để hoàn thành tốt nhiệm vụ là đơn vị duy nhất đủ sức gánh vách trọng trách tiên phong trong việc thực hiện một lĩnh vực đòi hỏi nguồn lực lớn, công nghệ hiện đại và đội ngũ nhân lực chất lượng cao.

Có thể nói, bên cạnh lực lượng hải quân, cảnh sát biển cùng các ngư dân thì những người Dầu khí là những “chiến binh quen thuộc” với biển nhất.

Từ việc thiết kế các giàn khoan, đến việc xây dựng, lắp đặt, quản lý, vận hành các công trình biển, Petro Vietnam và các đơn vị thành viên đã triển khai hiệu quả từ những năm 80-90 của những thế kỷ trước.

Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng trao đổi cùng ông Wong Kim Yin - Tổng Giám đốc Sembcorp Industries (Singapore) về hợp tác phát triển năng lượng xanh.

Bên cạnh đó, với sự phát triển không ngừng của khoa học kỹ thuật, những người lao động dầu khí đã dần tích lũy kinh nghiệm, làm chủ được công nghệ, đã tự chế tạo, lắp đặt, vận hành công trình dầu khí trên thềm lục địa Việt Nam.

Không chỉ dừng lại ở đó, những sản phẩm cơ khí chế tạo mang thương hiệu Petro Vietnam đã được xuất khẩu ra thế giới, góp phần mang lại nguồn thu ngoại tệ lớn cho đất nước. Đồng thời đánh đấu bước chuyển mình quan trọng của ngành Dầu khí sang giai đoạn phát triển mới, mở ra những cơ hội mới cho Petro Vietnam.

Chủ động vươn mình trở thành Tập đoàn công nghiệp năng lượng quốc gia

Hiện tại, Petro Vietnam là Tập đoàn kinh tế lớn nhất trong số những doanh nghiệp nhà nước (DNNN), giữ vai trò, vị trí chủ lực trong nền kinh tế, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng, an ninh kinh tế, an ninh lương thực cũng như tham gia gìn giữ an ninh quốc phòng trên biển.

Với những đóng góp lớn của mình, trong Dự thảo Đề án phát triển doanh nghiệp nhà nước quy mô lớn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận định Petro Vietnam sẽ là một "doanh nghiệp đầu đàn" phát huy vai trò mở đường, dẫn dắt cho các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác, đặc biệt giữ vai trò dẫn đầu trong lĩnh vực năng lượng.

PTSC lắp đạt cáp ngầm cho dự án điện gió Tân Thuận.

Ông Lê Mạnh Hùng, Tổng Giám đốc Petro Vietnam chia sẻ: “Chuyển dịch năng lượng là một nhiệm vụ hết sức khó khăn, đòi hỏi chúng ta phải không ngừng học hỏi và luôn nhận thức đó xu hướng tất yếu không thể thay đổi, Petro Vietnam không thể đứng ngoài cuộc". Đây cũng là mục tiêu và là nhiệm vụ bắt buộc đối với Petro Vietnam – Tập đoàn Công nghiệp-Năng lượng chủ lực của nền kinh tế.

Với sứ mệnh tiên phong đó, từ năm 2019, Petro Vietnam bắt đầu xây dựng kế hoạch, lộ trình liên quan đến chuyển dịch năng lượng trên tinh thần triển khai mang tính liên tục, lâu dài.

Petro Vietnam cùng các đơn vị thành viên cũng có những bước chuẩn bị kỹ lưỡng cho quá trình chuyển dịch năng lượng bằng việc sản xuất và sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo thay thế.

Tập đoàn cùng các đơn vị đã tổ chức nhiều hội thảo khoa học nhằm đánh giá về cơ hội và chuẩn bị nhân lực, cơ sở vật chất đáp ứng khả năng triển khai các dự án năng lượng tái tạo ngoài khơi.

Petro Vietnam cũng điều chỉnh chiến lược đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 với mục tiêu đến năm 2030 phấn đấu nâng tổng công suất đặt đạt 8.000 - 14.000 MW và tỷ trọng nguồn điện tái tạo chiếm 5-10% tổng công suất đặt của Petro Vietnam. Đến 2045, Petro Vietnam phấn đấu nâng công suất đặt chiếm từ 8-10% tổng công suất Hệ thống điện Việt Nam và tỷ trong nguồn năng lượng tái tạo chiếm 10-20% trong tổng công suất nguồn điện Petro Vietnam.

Lĩnh vực năng lượng tái tạo ngoài khơi là một lĩnh vực mới mẻ với nhiều quốc gia trong khu vực cũng như trên thế giới. Để triển khai các dự án này bên cạnh việc có kinh nghiệm, năng lực trong việc thiết kế, thi công các công trình trên biển còn cần một yếu tố nữa đó là tiềm lực tài chính.

Kết thúc năm 2022, Petro Vietnam đạt doanh thu kỷ lục gần 1 triệu tỷ đồng, dẫn đầu và chiếm tỉ lệ lớn trong tổng doanh thu của các Tập đoàn/Tổng Công ty nhà nước.

Đặc biệt, với việc xếp hạng tín nhiệm của Petro Vietnam ngang bằng với tín nhiệm quốc gia là cơ sở để Petro Vietnam thu xếp vốn cho các dự án một cách thuận lợi và có khả năng tiếp cận các nguồn tài chính xanh, vốn vay lãi suất thấp, thời gian ân hạn dài cũng như các ưu đãi khác của Chính phủ và các tổ chức tài chính quốc tế ủng hộ phát triển năng lượng xanh, sạch.

Với những lợi thế sẵn có, cùng niềm tin của Đảng, Nhà nước và nhân dân dành cho Petro Vietnam sẽ là “giấy chứng nhận” uy tín nhất để đảm bảo Petro Vietnam thực hiện tốt sứ mệnh tiên phong của mình trong lĩnh vực năng lượng tái tạo ngoài khơi, đóng góp quan trọng cho sự phát triển của Việt Nam xanh và bền vững trong tương lai.