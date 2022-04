Phát hiện thêm chất cấm trong cà phê giảm cân Hoàng Gia

(VTC News) -

Thông tin trên được Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cảnh báo sáng 14/4. Kết luận được đưa ra sau khi đoàn kiểm tra của Cục An toàn thực phẩm kiểm tra Công ty cổ phần dược mỹ phẩm Hoàng Gia Phát (địa chỉ: Khu phố Yên Phong, thị trấn Hàng Trạm, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình; địa chỉ cũ: Khu 11, thị trấn Hàng Trạm, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình).

Tại đây, Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia lấy mẫu sản phẩm thực phẩm bổ sung Cafe Hoàng Gia. Ngày 7/4, kết quả dương tính với chất cấm Sibutramin và Phenolphtalein. Cục An toàn thực phẩm yêu cầu công ty này thu hồi sản phẩm.

Kết quả kiểm nghiệm mẫu cafe giảm cân Hoàng Gia được cơ quan chức năng lấy cho thấy có dương tính với chất cấm Sibutramin và Phenolphtalein. (Ảnh: Cục An toàn thực phẩm)

Để an toàn sức khỏe cho người sử dụng, trong thời gian các cơ quan chức năng xử lý vụ việc, Cục An toàn thực phẩm cảnh báo và đề nghị người tiêu dùng không mua, không sử dụng sản phẩm thực phẩm bổ sung Cafe Hoàng Gia không bảo đảm an toàn thực phẩm.

Đầu tháng 4/2022, Trung tâm Chống độc (Bệnh viện Bạch Mai) tiếp nhận, điều trị cho nữ bệnh nhân 37 tuổi ở Hà Nội vào cấp cứu trong tình trạng hôn mê, co giật, tổn thương não sau 4 ngày uống cà phê giảm cân Hoàng Gia. May mắn, sau khi nhập viện, bệnh nhân được các bác sĩ hồi sức cấp cứu, hỗ trợ hô hấp kịp thời nên tình trạng đã dần cải thiện.

Kết quả giám định của Viện Pháp y cho thấy trong loại cà phê giảm cân có chứa Sibutramine, một chất độc đã bị Bộ Y tế cấm sử dụng trong tân dược, thực phẩm chức năng vì những tác dụng nguy hiểm tới sức khỏe người dùng.