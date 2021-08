Cục An toàn thực phẩm đề nghị xác minh thông tin mì Hảo Hảo chứa chất cấm

(VTC News) -

Ngày 28/8, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) có công văn gửi Vụ Khoa học và Công nghệ (Bộ Công thương) về việc Ireland thu hồi sản phẩm mì, miến ăn liền do phát hiện thuốc bảo vệ thực vật Ethylene Oxide.

Mì tôm chua cay Hảo Hảo bị thu hồi do chứa chất Ethylene Oxide. (Ảnh: FSAI)

Theo Cục An toàn thực phẩm, ngày 27/8, báo chí đưa tin Cơ quan an toàn thực phẩm của Ireland thông báo thu hồi các lô sản phẩm mì ăn liền hương tôm chua cay nhãn hiệu Hảo hảo (Hao Hao Sour-Hot Shrimp Flavour Instant Noodle Dish) và miến ăn liền hương sườn non nhãn hiệu Good (Good Spare Ribs Flavour Instant Noodle Dish) của Công ty cổ phần ACECOOK Việt Nam. Nguyên nhân do phát hiện thuốc bảo vệ thực vật Ethylene Oxide không được phép sử dụng tại châu Âu.

"Theo quy định tại Khoản 2 Điều 64 Luật an toàn thực phẩm, sản phẩm nêu trên thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương. Do đó, Cục An toàn thực phẩm ra công văn đề nghị Vụ Khoa học và Công nghệ (Bộ Công Thương) xác minh, làm rõ thông tin phản ánh của báo và kịp thời thông tin tới người tiêu dùng", công văn của Cục An toàn thực phẩm nêu.

Trước đó, Cơ quan An toàn Thực phẩm Ireland (FSAI) quyết định thu hồi một số lô mỳ Hảo Hảo và miến Good do Công ty Acecook Việt Nam sản xuất vì sử dụng chất không được phép.

Theo FSAI, việc tiêu thụ các sản phẩm nhiễm Ethylene Oxide tuy không gây nguy hiểm cấp tính cho sức khỏe nhưng có thể gây ung thư nếu thường xuyên sử dụng trong thời gian dài.

Hiện 3 dòng sản phẩm trong danh sách thu hồi của FSAI, bao gồm mỳ Hảo Hảo vị tôm chua cay (loại 77g, hạn sử dụng đến 24/9/2022), miến Good vị sườn heo (loại 56g, hạn sử dụng đến 10/11/2022), mỳ Yato vị hải sản (loại 120g, hạn sử dụng đến 30/11/2022). Trong đó, 2 sản phẩm là mỳ Hảo Hảo và miến Good do công ty Acecook Việt Nam sản xuất, sản phẩm còn lại có xuất xứ từ Trung Quốc.

FSAI sẽ gửi thông báo thu hồi lô sản phẩm trên tại các điểm bán chịu trách nhiệm phân phối.