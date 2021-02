Phát hiện biến thể COVID-19 mới có thể kháng vaccine, đang lan rộng ở Mỹ

(VTC News) -

Biến thể có tên B.1.526 có thể đã được phát hiện trong các mẫu được thu thập tại thành phố New York. Các nhà nghiên cứu tại Đại học Caltech và Columbia đã tiến hành các nghiên cứu về biến thể này, song đến nay vẫn chưa đưa ra công bố.

Michel Nussenzweig, nhà miễn dịch học tại Đại học Rockefeller, cho biết ông coi biến thể này đáng lo ngại hơn một số biến thể khác được phát hiện ở California. “Đó không phải là một tin vui. Thế nhưng khi biết về biến thể này, chúng ta có thể có sự chuẩn bị sớm", Michel Nussenzweig nói.

Biến thể COVID-19 mới xuất hiện, lây lan nhanh chóng ở thành phố New York.

Các nhà nghiên cứu từ trường Đại học Caltech đã phát hiện ra sự gia tăng B.1.526 bằng cách quét các đột biến trong hàng trăm nghìn trình tự gen của virus dựa trên cơ sở dữ liệu có tên GISAID.

Anthony West, nhà sinh vật học tại Caltech cho biết, ông và các đồng nghiệp phát hiện hai biến thể virus mới xuất hiện ngày càng nhiều. Theo đó, biến thể với đột biến E484K được tìm thấy ở Nam Phi và Brazil có thể làm suy yếu hiệu quả vaccine. Biến thể khác có tên là S477N, có thể ảnh hưởng đến mức độ liên kết chặt chẽ của virus với tế bào người.

Hai biến thế này chiếm khoảng 27% trong số các ca nhiễm được lưu vào cơ sở dữ liệu của Thành phố New York vào giữa tháng 2. The New York Times cho biết, cả hai loại biến thể đều đã được nhóm lại với tên gọi B.1.526.

Thông qua giải trình 1.142 mẫu từ bệnh nhân, các nhà nghiên cứu của Đại học Columbia cũng phát hiện ra biến thể mới, trong đó 12% người bệnh đã bị nhiễm biến thể có chứa đột biến E484K.

Theo Michel Nussenzweig, người đã được tiêm phòng có nhiều khả năng chống lại được biến thể, song người mắc vẫn có thể lây nhiễm cho người khác và làm chậm khả năng miễn dịch cộng đồng.

Các chuyên gia khác cho biết sự xuất hiện đột ngột của các biến thể COVID-19 là điều đáng lo ngại. “Biến thể mới với các đột biến E484K và S477N chắc chắn là điều đáng để xem xét”, Kristian Andersen, nhà virus học tại Viện nghiên cứu Scripps ở San Diego, cho hay.

Mỹ hiện triển khai tiêm chủng trên diện rộng, hướng đến miễn dịch cộng đồng. Đến nay, nước này tiêm khoảng 1,3 triệu liều vaccine COVID-19 mỗi ngày. Gần 30 triệu người đã được tiêm ít nhất một liều, và khoảng 7 triệu người đã được tiêm chủng đầy đủ.