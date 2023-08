Phát hiện 2 loại rau sống thọ mọc đầy ở Việt Nam nhưng ít người biết

(VTC News) -

Rau sam

Trong vườn nhà, có loại rau thường mọc dại như cỏ, sức sống mãnh liệt vô cùng, đó chính là rau sam. Mọc hoang và ngoại hình giản dị, nhưng rau sam chính là vị thuốc quý trong y học cổ truyền, có thể dùng để điều trị nhiều bệnh thông thường và cả bệnh mãn tính.

Y học cổ truyền Trung Quốc xem cây rau này là "vị thuốc trường thọ" và được sử dụng để chữa nhiều bệnh. Ở các nước châu Âu, rau sam cũng rất được yêu thích. Họ coi đây là loại rau chữa bệnh.

Khi ăn rau sam, người ta tìm thấy vị thanh dịu, chua nhẹ vô cùng đặc biệt. Tuy nhiên, điều đáng trân quý nhất của rau sam chính là nguồn dinh dưỡng dồi dào.

Báo Phụ Nữ Việt Nam dẫn lời lương y đa khoa Bùi Hồng Minh (Phó Chủ tịch Hội Đông y Ba Đình, Hà Nội) cho biết, rau sam còn có tên gọi khác là mã xỉ hiện, mã xỉ thái. Trong Y học cổ truyền, rau sam vị chua, tính hàn, không có độc, có kháng sinh tự nhiên, khả năng giải độc, tiêu thũng.

Đặc biệt, lợi ích của rau sam được y học cổ truyền phân tích như sau:

- Rau sam vị chua, vì vậy kích thích tiêu hóa hoạt động.

- Rau sam có khả năng thanh nhiệt, trị nóng do có tính hàn.

- Rau sam có kháng sinh tự nhiên nên có khả năng sát trùng, chữa trị mẩn ngứa ngoài da...

- Rau sam có khả năng tiêu thũng nên có tác dụng điều trị các chứng mụn nhọt mẩn ngứa sưng đau ngoài da...

Rau sam và rau dền rất tố cho sức khoẻ.

Rau dền

Tương tự như rau sam, rau dền cũng mọc hoang nhiều ở các bờ ruộng, góc vườn. Tuy mọc dại nhưng rau dền lại chứa nhiều chất dinh dưỡng dành cho cơ thể. Bài viết trên website Bệnh viện Đa khoa Vinmec cho biết, thành phần sắt trong rau dền chiếm hàm lượng khá cao. Sử dụng rau dền có thể giúp giảm viêm, tốt cho xương, ngăn ngừa các bệnh tim mạch, đái tháo đường...

Dưới đây là những tác dụng của rau dền khiến loại rau này được mệnh danh là loại rau "sống thọ" ở Việt Nam:

- Rau dền chứa các chất có lợi như chất chống oxy hóa. Người ta quan tâm đến việc sử dụng rau dền chữa bệnh mỡ máu cao vì một số nghiên cứu trên động vật cho thấy rằng khi chúng ăn rau dền thì có thể làm giảm cholesterol toàn phần và cholesterol LDL , đồng thời tăng cholesterol HDL.

- Ngăn ngừa bệnh ung thư: Thành phần acid amin trong rau dền khá phong phú đặc biệt là acid amin cần thiết lysin. Cùng với các khoáng chất như: kali, photpho, magie, sắt, vitamin C, vitamin E rau dền có vai trò trong việc ngăn ngừa các gốc tự do do quá trình lão hoá.

- Cải thiện dấu hiệu thiếu máu do thiếu sắt: Thành phần dinh dưỡng sắt của rau dền khá phong phú. Nó có vai trò gia tăng lượng hemoglobin và tế bào hồng cầu, giúp giảm thiểu tình trạng thiếu máu do thiếu sắt.

- Cải thiện chất lượng hệ tiêu hoá: Hàm lượng chất xơ trong rau dền khá cao và cao hơn gấp 3 lần so với lúa mì. Do đó, sử dụng rau dền thường xuyên có thể giúp cải thiện chất lượng hệ tiêu hoá đồng thời giúp ngăn ngừa tình trạng táo bón. Ngoài ra, nước nấu từ cây rau dền còn có tác dụng hỗ trợ điều trị triệu chứng tiêu chảy, xuất huyết hoặc mất nước.

Trên đây là hai loại rau sống thọ mọc nhiều ở Việt Nam. Hãy thường xuyên bổ sung hai loại rau này trong chế độ ăn uống hàng ngày nhé.