OPPO giới thiệu ba công nghệ đột phá mới: Ý tưởng về một tương lai tích hợp

Hôm nay, OPPO INNO DAY 2020 với chủ đề “Leap into the Future” (tạm dịch: Bước vào tương lai) đã được tổ chức trên các nền tảng trực tuyến. Trong Kỷ nguyên trải nghiệm Internet (Internet of Experience), OPPO đã đưa ra thông điệp “Technology for Mankind, Kindness for the World” (tạm dịch: Công nghệ vì con người – Tử tế vì thế giới) và “virtuous innovation” (tạm dịch: Sự đổi mới nhân văn), lần đầu tiên công bố chiến lược phát triển công nghệ “3 + N + X”. Tại sự kiện này, OPPO cũng đã ra mắt ý tưởng về mẫu điện thoại có thể cuộn mới nhất - OPPO X 2021, kính OPPO AR Glass 2021 và ứng dụng OPPO CybeReal AR.

Sự kiện OPPO INNO DAY 2020.

OPPO công bố chiến lược phát triển công nghệ 3 + N + X

Tại sự kiện OPPO INNO DAY 2020, Tony Chen - Nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành OPPO, khẳng định OPPO quyết tâm theo đuổi sự đổi mới một cách nhân văn và tạo ra nhiều sản phẩm tuyệt vời hơn thông qua chiến lược phát triển công nghệ 3 + N + X của mình. OPPO tin tưởng vào triết lý “Công nghệ vì con người – Tử tế vì thế giới” (Technology for Mankind, Kindness for the World) và nhấn mạnh mục đích cho sự đổi mới của công ty phải là vì con người.

Tony Chen cho biết, “OPPO dùng công nghệ để trao cho người dùng khả năng nắm bắt những vẻ đẹp xung quanh họ và khơi nguồn các ý tưởng về tương lai; từ đó giúp mọi người đạt được những điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống. Theo đó, chúng tôi quyết định đặt ra chiến lược phát triển công nghệ 3 + N + X cho sự phát triển lâu dài của OPPO”.

Số “3” thể hiện ba công nghệ nền tảng, đó là công nghệ phần cứng, phần mềm và dịch vụ, giúp OPPO mang đến một cuộc sống thông minh tích hợp cho người dùng trên toàn thế giới. “N”, đại diện cho những khả năng thiết yếu của OPPO, bao gồm AI, bảo mật và quyền riêng tư, đa phương tiện và khả năng kết nối. Cuối cùng, "X", đề cập đến các công nghệ tiên tiến, độc đáo và các tài nguyên chiến lược như công nghệ sạc nhanh thúc đẩy sự đổi mới và cải thiện đáng kể trải nghiệm người dùng.

Levin Liu, Phó Chủ tịch công ty kiêm Trưởng Viện Nghiên cứu OPPO, cho biết trong bài phát biểu quan trọng của mình: “Việc xây dựng năng lực kỹ thuật là quan trọng, nhưng tích hợp chúng một cách sáng tạo còn quan trọng hơn. OPPO muốn mang lại giá trị hữu ích nhất cho người dùng, còn những sự phức tạp kỹ thuật đằng sau, hãy để chúng tôi gánh vác.”

Công bố ba ý tưởng sản phẩm mới, OPPO khai phá công nghệ tương lai

Trong sự kiện, OPPO đã giới thiệu ba ý tưởng sản phẩm, mang đến khả năng mới về tương tác giữa công nghệ và con người cũng như khai phá công nghệ tương lai.

TVC giới thiệu mẫu điện thoại cuộn mới nhất của OPPO - OPPO X 2021.

Ý tưởng điện thoại có thể cuộn lại OPPO X 2021 là thành tựu mới nhất trong quá trình R&D của OPPO có khả năng hiển thị linh hoạt và xếp chồng cấu trúc, mang đến trải nghiệm tương tác tự nhiên hơn. Ý tưởng này thể hiện 3 công nghệ độc quyền do OPPO tự phát triển, bao gồm Hệ thống Truyền động Roll Motor, Tấm 2 trong 1 và Tấm màn hình Cường độ cao Warp Track. Nhờ những công nghệ này, màn hình OLED có thể thay đổi linh hoạt từ kích thước nhỏ nhất là 6,7 inch đến lớn nhất đến 7,4 inch, tuỳ theo nhu cầu sử thực tế.

OPPO AR Glass 2021.

OPPO AR Glass 2021 là bước đột phá trong việc khám phá thế giới kỹ thuật số của OPPO. Áp dụng thiết kế có thể tách rời hoàn toàn mới, OPPO AR Glass 2021 nhỏ gọn và siêu nhẹ (nhẹ hơn gần 75% so với người tiền nhiệm). OPPO AR Glass 2021 được tích hợp công nghệ cốt lõi là giải pháp quang học Birdbath, mang trải nghiệm sống động.

Ngoài ra, OPPO AR Glass 2021 có các cảm biến đa dạng, bao gồm camera mắt cá âm thanh nổi, một cảm biến ToF và một camera RGB. Chúng không chỉ hỗ trợ một số tương tác: thông qua smartphone; dựa trên cử chỉ, mà còn định vị không gian ba chiều một cách chính xác trong từng mili giây, cung cấp trải nghiệm thực tế về không gian trong thế giới AR thông qua cập nhật liên tục và phản hồi vị trí của người dùng thời gian thực.

Ứng dụng CybeReal AR.

Ứng dụng CybeReal AR trang bị công nghệ tính toán không gian, thời gian thực cho phép định vị và nhận dạng cảnh với độ chính xác cao. Đồng thời, ứng dụng này được hỗ trợ bởi ba công nghệ cốt lõi: tái hiện chính xác thế giới đến từng centimet, định vị với độ chính xác cao theo thời gian thực và đám mây OPPO Cloud, nâng cao nhận thức và hiểu biết của người dùng về thế giới thực.

Sự kiện công nghệ thường niên OPPO INNO DAY 2020 đã được tổ chức thành công trong hai năm liên tiếp. Đại diện OPPO nhấn mạnh tại sự kiện: OPPO hy vọng sẽ kiến tạo một thế giới tích cực thông qua những đột phá mới. Với cảm hứng Công nghệ vì con người, vì cuộc sống, OPPO đổi mới công nghệ, lấy con người làm trung tâm, mang đến những đổi mới tích cực, bằng các phương thức cá nhân hóa và phù hợp. Trong tương lai, OPPO sẽ tiếp tục hợp tác sâu rộng, cùng hướng đến tương lai của một nền công nghệ nhân văn.