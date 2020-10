OPPO kỉ niệm năm thứ hai là đối tác Smartphone chính thức tại Roland-Garros

Roland-Garros 2020 đã khép lại với việc Rafael Nadal đánh bại tay vợt số 1 thế giới Djokovic để giành chiếc cúp vô địch lần thứ 13 chưa từng có tại Roland-Garros. Là năm thứ hai hợp tác với Roland-Garros, OPPO, đối tác smartphone cao cấp đầu tiên của giải đấu Grand Slam tại Paris gửi lời chúc mừng tất cả các vận động viên và nhà tổ chức đã biến sự kiện trở thành một giải đấu an toàn và hấp dẫn.

OPPO đã kết thúc thành công năm thứ hai với tư cách là đối tác Smartphone của Roland-Garros.

Trong khi những chiến tích phá kỷ lục của Rafal Nadal và Iga Swiatek đã thu hút sự quan tâm của người hâm mộ quần vợt, OPPO đã hoàn thành trọn vẹn cột mốc quan trọng của mình tại giải đấu với đêm đặc quyền “Khoảnh khắc trong đêm” (Shot of the Night by OPPO), với sự góp mặt của ngôi sao người Pháp hiện xếp hạng thứ 11 thế giới - Đơn nam, Gaël Monfils. Các hoạt động trải nghiệm đa dạng bao gồm không gian trưng bày OPPO, thư viện ảnh OPPO được chụp hoàn toàn trên Find X2 Pro bởi các nhiếp ảnh gia chính thức, cũng như cuộc gọi video 5G giữa Giám đốc giải đấu, cựu tay vợt số ba thế giới Guy Forget và các cầu thủ trẻ triển vọng trên toàn cầu.

“Khoảnh khắc trong đêm” (Shot of the night by OPPO) chiếu sáng sân đấu Simonne-Mathieu

Từ trải nghiệm độc quyền trên sân đất nện ở Paris đến cuộc gọi 5G mà OPPO đã kết nối đến các vận động viên trẻ triển vọng trên toàn thế giới, hãng và Roland-Garros đã chứng tỏ mối quan hệ giữa quần vợt và công nghệ, thúc đẩy truyền cảm hứng cho các nhà vô địch trẻ tương lai. Từ sự đổi mới to lớn vượt mọi giới hạn như kết nối 5G đến công nghệ nhỏ nhất được tích hợp cùng hệ thống chiếu sáng sân vật động, tất cả là cam kết chung để tạo ra giá trị và minh chứng cho quan hệ đối tác thành công OPPO – Roland-Garros.

Michael Tonge, Giám đốc Đối tác, Khách hàng và Kinh doanh (Director of Partnership, Hospitalityand Ticketing) tại Roland-Garros chia sẻ: “Kể từ thảo luận đầu tiên của chúng tôi với OPPO, yếu tố quan trọng của chương trình hợp tác sẽ là những trải nghiệm sáng tạo cho người hâm mộ. Sau khi ra mắt thành công loạt “Khoảnh khắc trong ngày” chụp bởi OPPO (Shot of the Day by OPPO) vào năm 2019, khái niệm “Khoảnh khắc trong đêm” (Shot of the Night) sẽ là bước tiếp theo hợp lý, sẽ sử dụng Find X2 Pro để ghi lại những trải nghiệm độc đáo về đêm cho người hâm mộ. Đây cũng là thời điểm hoàn hảo cho Roland-Garros 2020, vì chúng tôi đã lắp đặt hệ thống đèn pha trên 12 sân để tránh gián đoạn trận đấu do ánh sáng yếu.”

OPPO, Roland-Garros: “Define the Ultimate”

Chủ đề cho chiến dịch quần vợt năm nay: “Define the Ultimate” (Tạm dịch: Định nghĩa sự tột đỉnh) được chọn để tôn vinh những nỗ lực vươn đến đỉnh cao của các vận động viên thi đấu tại Roland-Garros, cũng như sự tương đồng trong tôn chỉ của OPPO đối với công nghệ và dịch vụ của mình.

OPPO giới thiệu chủ đề hợp tác năm nay: “Define the Ultimate” (Tạm dịch: Định nghĩa sự tột đỉnh)

Theo tinh thần đó, chương trình hợp tác sẽ lắp đặt bổ sung đèn pha trên một số sân đấu chọn lọc để các vận động viên có thể tập luyện và thi đấu vào buổi tối. Kết hợp giữa công nghệ và quần vợt, OPPO đã làm việc với Liên đoàn Quần vợt Pháp để tạo ra trải nghiệm đặc quyền, với tên gọi: “Khoảnh khắc trong đêm – bởi OPPO” (Shot of the Night by OPPO).

Vào đêm trước của Chung kết Đơn nam, khi sân Simonne-Mathieu đầy ấn tượng đang chìm vào bóng tối - ngoại trừ một ánh đèn duy nhất chiếu vào ngôi sao người Pháp Gael Monfils trên sân. Với cú giao bóng đầu tiên của Monfils, sân đấu bất ngờ bừng lên ánh sáng. Số ít người hâm mộ may mắn có cơ hội tham gia trải nghiệm đặc quyền đã bất ngờ với màn trình diễn ánh sáng. Tại chương trình, khách mời còn được chứng kiến màn trình diễn công nghệ sạc nhanh của Find X2 Pro đếm ngược để sạc đầy chỉ trong 36 phút – tương đương thời gian của trận đấu. Một số khách may mắn cũng được chọn để chơi tennis trên sân cùng với Monfils và vận động viên tự do Stefan Bojic. Các đèn bên sân đấu còn được kích hoạt bằng cảm biến, tự động điều chỉnh dựa trên số điểm mà các cầu thủ ghi được.

Cú giao bóng của Gael Monfils tại đêm độc quyền “Khoảnh khắc trong đêm của OPPO (Shot of the Night by OPPO)

Gael Monfils nhận xét “Tôi luôn căng thẳng khi phải kết thúc các trận đấu trước khi trời tối tại Roland -Garros. Với “Khoảnh khắc trong đêm” (Shot of the night), đây là thời gian đặc biệt để thưởng thức và chia sẻ trải nghiệm quần vợt ban đêm độc đáo với người hâm mộ."

Hình ảnh và video trải nghiệm được chụp hoàn toàn bởi Find X2 Pro – flagship hàng đầu của OPPO. Việc tổ chức sự kiện vào ban đêm cũng đã giới thiệu một số tính năng chính của thiết bị, bao gồm khả năng chụp đêm ổn định, chia sẻ nội dung siêu nhanh nhờ sân vận động kết hợp với kết nối 5G của thiết bị và đáng chú ý là tính năng sạc siêu nhanh SuperVOOC. Trận đấu trên sân kéo dài 36 phút, tương đương với thời gian Find X2 Pro sạc đầy pin.

Chủ tịch Liên đoàn Quần vợt Pháp Bernard Giudicelli trò chuyện với các nhà vô địch của loạt giải Junior Wild Card tại không gian trưng bày OPPO

Năm nay, OPPO đã tăng cường sự hiện diện trong khuôn viên giải đấu với việc mở Thư viện ảnh tại chỗ, hình ảnh thương hiệu ấn tượng bên cạnh và trải nghiệm cuộc gọi video 5G toàn cầu cho các tài năng trẻ. Với tư cách là nhà tài trợ chính của loạt giải Junior Wild Card, OPPO muốn đảm bảo những vận động viên trẻ không thể thi đấu trực tiếp vẫn có cơ hội cảm nhận được năng lượng sôi động của sự kiện. Vài ngày trước khi cuộc thi khởi tranh, cựu vô địch Davis Cup và tay vợt số 3 thế giới Guy Forget đã trò chuyện video từ sân Roland-Garros với các tài năng trẻ đến từ Trung Quốc, Ấn Độ, Romania và TháiLan. Vận động viên đã có một cuộc trao đổi thú vị về các chủ đề khác nhau, từ cách chuẩn bị tinh thần cho các trận đấu đến sự chuẩn bị của Liên đoàn Quần Voẹt Pháp (FFT) cho cuộc thi bị trì hoãn bởi đại dịch năm nay.

Giám đốc giải đấu Roland-Garros, Guy Forget, trò chuyện với các cầu thủ trẻ thông qua cuộc gọi video 5G kết nổi bởi OPPO

Quan hệ đối tác với Roland-Garros là nền tảng trong quá trình mở rộng toàn cầu của OPPO. Thương hiệu cũng đã ký kết hợp tác với Wimbledon, nơi OPPO cũng là nhà đối tác smartphone và nhà tài trợ châu Á đầu tiên của giải. OPPO cũng duy trì mối quan hệ hợp tác 5 năm với FC Barcelona, đây là mối quan hệ hợp tác lâu nhất giữa một thương hiệu và một câu lạc bộ bóng đá châu Âu cho đến nay. Ngoài ra, gần đây OPPO cũng tăng cường các mối quan hệ hợp tác quốc tế bao gồm việc ký kết năm 2019 với loạt giải vô địch thể thao điện tử Liên Minh Huyền Thoại, cũng như phiên bản năm 2020 của Cuộc thi Marathon Boston.

5G là cột mốc phát triển quan trọng của OPPO tại Châu Âu

Với bề dày hai năm tại Châu Âu, tài trợ thể thao không phải là quan hệ đối tác duy nhất thúc đẩy sự phát triển của OPPO trên toàn khu vực. Hãng còn thiết lập nhiều cột mốc đáng chú ý khác trong năm 2020:

Góp phần triển khai mạng 5G độc lập (SA) đầu tiên ở Vương quốc Anh, với sự hợp tác của Vodafone và Ericsson. Việc triển khai thử nghiệm tại Đại học Coventry, nơi đánh dấu dịch vụ mạng 5G SA đầu tiên của Vương quốc Anh, đã được thực hiện bằng smartphone OPPO FindX2 và Reno3 5G.

Nghiên cứu 5G, kết hợp với các đối tác và nhà mạng, sẽ tiếp tục là trọng tâm của OPPO. Thời gian qua, hãng đã thiết lập quan hệ đối tác với hơn 40 nhà mạng lớn ở châu Âu.

Tính đến tháng 7/2020, OPPO đã có mặt tại hơn 10 thị trường châu Âu, và không ngừng mở rộng bao gồm Đức, Bồ Đào Nha, Bỉ và Romania.

Thời gian tới, OPPO sẽ tiếp tục khẳng định vai trò kết nối bền vững trên khắp châu Âu thông qua các sản phẩm tiên tiến như Find X2 Pro cũng như chương trình tăng cường tương tác với các đối tác hiện tại và đối tác tiềm năng.