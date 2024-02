Ông Trump bị phạt 354,9 triệu USD, cấm kinh doanh 3 năm ở New York

(VTC News) -

Theo Reuters, ngày 16/2, Thẩm phán New York Arthur Engoron đã ra phán quyết buộc cựu Tổng thống Donald Trump cùng các con trai và cộng sự phải nộp phạt 354,9 triệu USD, sau khi kết tội họ cố ý gian lận tài chính suốt một thập kỷ.

Đây chỉ là một trong nhiều vụ kiện dân sự mà ông Trump và tập đoàn của ông phải đối mặt kể từ năm 2023.

Vụ kiện trên do Tổng chưởng lý New York Letitia James khởi xướng, ông Trump cùng 2 con trai và các cộng sự khác bị cáo buộc thổi phồng giá trị tài sản của Tập đoàn Trump trong nhiều năm để ký các hợp đồng ưu đãi từ ngân hàng và công ty bảo hiểm tại New York trị giá lên đến 3,6 tỷ USD.

Cựu Tổng thống Donald Trump tại tòa hình sự Manhattan, New York hôm 15/2. (Ảnh: AFP)

Cũng theo phán quyết trên, ứng cử viên Đảng Cộng hòa Donald Trump bị cấm giữ chức vụ với tư cách là quan chức hoặc giám đốc của bất kỳ tập đoàn nào ở New York trong ba năm.

Thẩm phán Arthur Engoron trong phán quyết của mình cho biết các hình phạt tài chính đối với cựu tổng thống là hợp lý. Ông nói rằng ông Trump cùng hai con trai hoàn toàn "không cho thấy họ ăn năn hay hối hận" vì những hành động của mình.

Các con trai của Trump là Eric và Donald Trump Jr. cũng phải chịu trách nhiệm pháp lý trong sự việc và bị buộc phải nộp phạt hơn 4 triệu USD mỗi người.

Luật sư của ông Trump Alina Habba tuyên bố sẽ kháng cáo ngay sau khi bản án được đưa ra.

Phản ứng trên mạng xã hội, ông Trump gọi phán quyết này là "hoàn toàn giả dối", ông nói thẩm phán trong vụ án đã "quanh co" và công tố viên "chắc chắn bị mua chuộc". Đội ngũ pháp lý của cựu tổng thống cho biết ông sẽ kháng cáo.

Vì đây là vụ án dân sự, không phải hình sự nên ông Trump không có nguy cơ bị phạt tù. Nhưng ông từng nói trước khi phán quyết được đưa ra rằng lệnh cấm tiến hành kinh doanh ở bang New York sẽ giống như một "án tử hình cho doanh nghiệp".

Hiện tại ông Trump đang đối mặt 91 cáo buộc hình sự trong các vụ án khác, tuyên bố rằng các vụ kiện "có động cơ chính trị" nhằm làm tổn thương ông trước cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ sắp tới.

Cũng theo Reuters, ông Trump và các bị cáo khác trong vụ kiện có thể bị yêu cầu nộp toàn bộ tiền phạt theo phán quyết của tòa cộng với tiền lãi trong quá trình kháng cáo. Cựu tổng thống Mỹ cũng có thể nộp phạt số tiền nhỏ hơn cùng với tài sản thế chấp và lãi suất bằng cách đảm bảo một loại khoản vay gọi là trái phiếu kháng cáo.

Tuy nhiên, ông Trump có thể gặp khó khăn trong việc tìm kiếm đối tác sẵn sàng cho vay, sau khi thẩm phán Engoron phát hiện ra ông và các cộng sự đã nói dối ngân hàng về tài sản của mình.

Hiện không rõ ông Trump có bao nhiêu tiền mặt, trong khi các ước tính tài sản của ông rất khác nhau. Tạp chí Forbes ước tính giá trị tài sản ròng của ông là 2,6 tỷ USD. Ông Trump từng khai trước tòa năm ngoái rằng, bản thân đang có khoảng 400 triệu USD tiền mặt.