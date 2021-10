Ô tô tông liên hoàn xe máy làm 3 người thương vong: Tài xế đã uống rượu bia

(VTC News) -

Ngày 30/10, Công an TP Hội An cho biết đang hoàn tất các hồ sơ để ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thông (38 tuổi, trú xã Cẩm Hà, TP Hội An) - tài xế lái ô tô gây tai nạn khiến 3 người thương vong.

Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: A.T)

Theo Công an TP Hội An, kết quả kiểm tra cho thấy, Thông đã sử dụng bia/rượu trước khi lái xe và gây tai nạn.

Trước đó, khoảng 19h50 ngày 29/10, Thông chạy ô tô trên đường Nguyễn Tất Thành (hướng Hội An - Đà Nẵng). Đến khu vực trước số nhà 633 Nguyễn Tất Thành (thuộc phường Thanh Hà, TP Hội An), ô tô do Thông cầm lái xảy ra va chạm với 3 xe máy đi theo hướng ngược lại.

Cú va chạm khiến chị T.V.K.L. (33 tuổi, trú khối An Bàng, phường Cẩm An, TP Hội An) thiệt mạng tại chỗ, 2 phụ nữ khác bị thương.

Tại hiện trường, đầu ô tô bị biến dạng, 3 chiếc xe máy bị hư hỏng nặng, mảnh vỡ văng tung tóe khắp mặt đường.