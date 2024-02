Ô tô đâm vào dải phân cách trên cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn, 2 người bị thương

(VTC News) -

Chiều 7/2, Phòng CSGT, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, vụ tai nạn xảy ra vào sáng cùng ngày tại Km60 cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn. Ô tô 7 chỗ mang BKS 30G- 574.44 đang chạy theo hướng Lạng Sơn - Bắc Giang thì đâm vào dải hộ lan và dải phân cách trên cao tốc.

Sau cú tông mạnh, ô tô lật nghiêng, hư hỏng nặng, 2 người trên xe bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đồng Mỏ (Lạng Sơn).

Hiện trường vụ lật xe trên cao tốc Lạng Sơn - Bắc Giang. (Ảnh: OFFB)

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, Phòng CSGT, Công an Lạng Sơn phối hợp với các cơ quan chức năng bảo vệ hiện trường, phân luồng điều tiết giao thông và kiểm tra nồng độ cồn, chất ma túy đối với tài xế.

Nguyên nhân ban đầu được xác định do tài xế mất tập trung khi điều khiển phương tiện dẫn đến đánh lái gấp, va chạm và lật xe. Vụ việc đang được các lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.

Hôm qua (6/2), tại thôn Khuổi Sao, xã Chi Lăng, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn cũng xảy ra vụ tai nạn ô tô khiến 2 người chết, 1 người bị thương.

Thời điểm trên, ô tô bán tải 29H - 465.42 do ông Bùi Quang Huy (trú tại TP Hải Phòng) điều khiển, chạy hướng Cao Bằng - Lạng Sơn. Khi đến địa bàn thôn Khuổi Sao, xe lao xuống vực (cách mặt đường khoảng 10m), phía dưới là mương mước.

Thời điểm xảy ra tai nạn, ngoài lái xe, trên xe còn có ông Trung (ở Hà Nội, ngồi ghế phụ) và ông Tuấn (ở Hải Phòng). Vụ tai nạn làm ông Huy và ông Trung tử vong tại chỗ, ông Tuấn bị thương.

Cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn khuyến cáo, dịp Tết Nguyên đán 2024, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông trên các tuyến tỉnh lộ, quốc lộ có xu hướng tăng cao. Địa bàn tỉnh có nhiều tuyến đường đèo dốc, quanh co... do đó, các chủ phương tiện khi tham gia giao thông cần tuân thủ tuyệt đối các quy định về an toàn giao thông, đi đúng làn đường, phần đường, tốc độ quy định để tránh những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra.