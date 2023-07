Lật xe 4 người chết ở Khánh Hòa: Yêu cầu điều tra rõ nguyên nhân

(VTC News) -

Ngày 19/7, ông Khuất Việt Hùng - Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia làm việc với UBND tỉnh Khánh Hòa về vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng khiến 4 người nước ngoài tử vong tại đèo Khánh Lê (Khánh Hòa).

Ông Khuất Việt Hùng (giữa) thăm các nạn nhân bị tai nạn giao thông.

Tại buổi làm việc, ông Hùng yêu cầu cơ quan chức năng điều tra vụ tai nạn này xem nguyên nhân là do sự cố kỹ thuật xe hay người điều khiển phương tiện thiếu kinh nghiệm. "Thông tin ban đầu, tài xế khai là mất phanh nhưng nguyên nhân cụ thể thế nào phải điều tra rõ ràng, vì trước khi xảy ra tai nạn, tài xế liên tục dồn về số thấp" - ông Hùng nói.

"Hiện tượng mất phanh hay khiến người ta có cảm giác là do lỗi kỹ thuật, nhưng mất phanh cũng có thể do người điều khiển phương tiện thiếu kinh nghiệm hoặc chủ quan. Từ đỉnh đèo đến nơi xảy ra tai nạn có chiều dài hơn 9km nên độ dốc lớn, nếu đi số cao, rà thắng thì có thể nóng má phanh. Đồng thời khi tốc độ cao, quán tính quá lớn thì không thể trả về số thấp được." - ông Khuất Việt Hùng nói, đồng thời yêu cầu làm rõ các hành khách ngồi trên xe có thắt dây an toàn hay không.

Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đánh giá cao công tác cứu nạn cứu hộ rất nhanh, rất kịp thời của Ban An toàn giao thông và các lực lượng chức năng tỉnh Khánh Hòa.

Đến chiều 19/7, tất cả 15 người bị thương trong vụ lật xe đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa đã qua cơn nguy kịch.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: TL)

Chiều 18/7, ôtô 29 chỗ biển số Hà Nội do ông Hồ Ngọc Hưng, 58 tuổi, ngụ quận 1 (TP.HCM) cầm lái, chở đoàn khách du lịch (2 hướng dẫn viên và 20 du khách) chạy trên quốc lộ 27, hướng từ Đà Lạt về Nha Trang. Khoảng 15h30, khi qua xã Sơn Thái, huyện Khánh Vĩnh, xe bất ngờ bị lật, trượt một đoạn dài, phần đầu nghiêng về một bên đường, bị biến dạng.

Nhiều người bị kẹt trong xe hoảng loạn kêu cứu. Một số nạn nhân đập cửa xe để thoát ra ngoài. Tai nạn làm 4 du khách Trung Quốc chết và 15 người bị thương.

Làm việc với cơ quan chức năng, tài xế Hồ Ngọc Hưng cho biết, ô tô bị hỏng phanh khi đổ dốc đèo, không thể làm chủ tốc độ, dẫn tới tai nạn. Kết quả kiểm tra cho thấy tài xế âm tính với ma tuý và chất cồn. Xe gặp nạn vẫn còn hạn đăng kiểm.

Qua trích xuất dữ liệu giám sát hành trình của xe tại hiện trường, công an xác định tốc độ xe thời điểm cuối cùng lúc 14h47 là 45km/ giờ (đoạn đường cho phép tốc độ 50km/ giờ).

MINH MINH