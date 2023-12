Nước về ào ạt, hồ thủy điện tranh thủ tích trữ cho nguồn điện 2024

(VTC News) -

Theo Trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia A0 (thuộc Tập đoàn EVN), từ đầu tháng 12 đến nay, lưu lượng nước về các hồ thủy điện miền Bắc nhìn chung khoảng 70 - 140% so với trung bình nhiều năm. Một số hồ có nước về tốt như Thác Bà (Yên Bái), Bản Vẽ (Nghệ An), Cửa Đạt (Thanh Hóa)...

Tương tự, các hồ thủy điện miền Trung cũng có lượng nước về tốt, hầu hết đều đạt xấp xỉ hoặc cao hơn trung bình nhiều năm, nhiều hồ thủy điện lớn đang xả điều tiết.

Tình trạng này khiến tính từ đầu tháng 12 đến nay, sản lượng theo nước về trung bình khoảng 301,5 triệu kWh/ngày.

Hồ thủy điện Hòa Bình. (Ảnh minh họa: EVN)

Theo A0, đến nay, các hồ thủy điện đa mục tiêu miền Bắc đã tích được lên xấp xỉ mực nước dâng bình thường và hiện đang vận hành linh hoạt theo lưu lượng nước về nhằm duy trì mực nước để đảm bảo cung cấp điện năm 2024.

Tuy nhiên, việc duy trì mực nước cao sẽ gặp khó khăn trong việc giải quyết lịch sửa chữa, thừa nguồn và có nguy cơ xả tràn khi lưu lượng nước về tăng đột biến.

Trong khi đó, các hồ thủy điện miền Trung và Nam tiếp tục có nước về tốt do ảnh hưởng của mưa lớn, nguồn điện gió phát tăng cao và dịp nghỉ cuối tuần có phụ tải giảm thấp.

Về nhiệt điện, các tổ máy tiếp tục được sắp xếp sửa chữa để nhằm nâng cao khả dụng, đáp ứng nhu cầu hệ thống điện trong giai đoạn tích nước cũng như mùa khô 2023 - 2024. Các nhà máy BOT (Nghi Sơn 2, Duyên Hải 2, Phú Mỹ 22, Phú Mỹ 3) được huy động cao để đảm bảo yêu cầu bao tiêu.

Huy động các nhà máy nhiệt điện than miền Bắc để đảm bảo mục tiêu tích nước phục vụ vận hành năm 2024, miền Trung và miền Nam theo nhu cầu hệ thống. Sản lượng trung bình ngày trong tuần khoảng 370.0 triệu kWh. Tổng công suất các tổ máy nhiệt điện than đang bảo dưỡng, sửa chữa trong tuần ở miền Bắc là 840 MW. Không có tổ máy bất khả dụng do thiếu than.

Trong tuần từ ngày 4/12 - 10/12, sản lượng điện gió, điện mặt trời trung bình ngày trong tuần khoảng 106 triệu kWh.

Với các nguồn sản xuất điện trên, tình hình cung cấp điện trong tuần được đảm bảo tốt và dự báo tiếp tục ổn định trong tuần tới.

Tính từ đầu tháng 12 đến nay, phụ tải quốc gia tăng trưởng khoảng 7,1% so với cùng kỳ năm 2022 (miền Bắc tăng 7,6%, miền Nam 6,7%, miền Trung 8,7%). Mặc dù vậy, từ đầu năm 2023 đến nay, phụ tải Quốc gia chỉ tăng khoảng 3,9% (miền Bắc tăng 6,5%, miền Nam 1,5%, miền Trung 8,2%).