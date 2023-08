Lần đầu tiên kể từ năm 2018, thủy điện Bản Vẽ phải mở cửa xả lũ

(VTC News) -

Trả lời VTC News sáng 26/8, ông Tạ Hữu Hùng, Giám đốc Nhà máy thuỷ điện Bản Vẽ cho biết, ngày 25/8, Công ty Thủy điện Bản Vẽ đã gửi thông báo số 215 đến các cơ quan chức năng và các đơn vị liên quan về việc vận hành điều tiết nước qua đập tràn hồ chứa thủy điện Bản Vẽ.

Lúc 8h ngày 25/8, mực nước hồ Bản Vẽ ở cao trình 192,27 m (thấp hơn mực nước cao nhất trước lũ 0,23m), lưu lượng nước về hồ thời điểm đó là 456 m3/s, lưu lượng nước xả qua tổ máy phát điện là 275 m3/s.

“Đến sáng sớm 26/8, lưu lượng nước về hồ đạt 432 m3/s, mực nước hồ Bản Vẽ đã đạt đến cao trình mực nước cao nhất trước lũ 192,5 m. Dự báo trong 3 ngày tới, lượng nước về hồ thuỷ điện Bản Vẽ trung bình là 380 m3/s.

Để đảm bảo an toàn hồ đập và an toàn cho vùng hạ du, sáng sớm nay, thuỷ điện phải tiến hành mở cửa xả tràn với lưu lượng lên đến 600 m3/s và có thể thay đổi tùy thuộc vào lưu lượng nước về hồ. Khi nào mực nước hồ không cao hơn mực nước cao nhất trước lũ và không có khả năng lên trở lại thì sẽ kết thúc xả”, ông Hùng nói.

Lần đầu tiên kể từ năm 2018, thuỷ điên Bản Vẽ phải mở cửa xả lũ.

Thượng nguồn lưu vực hồ chứa thủy điện Bản Vẽ xuất hiện trận lũ lớn từ ngày 3/8 do mưa lớn kéo dài. Lưu lượng đỉnh lũ lớn nhất về hồ là 2.700 m3/s, tổng lượng lũ về hồ ước tính khoảng 800 triệu m3. Thủy điện Bản Vẽ đã cắt 100% đỉnh lũ, hồ thủy điện Bản Vẽ đã tích hoàn toàn lượng lũ đổ về, góp phần cắt, giảm lũ cho hạ du.

Việc cắt, giảm lũ cho hạ du đã làm mực nước tăng nhanh từ 158,8m vào thời điểm 15 h ngày 3/8 lên 192,27 m lúc 8h ngày 25/8 và đạt đến cao trình mực nước cao nhất trước lũ 192,5 m vào sáng nay.

Trước đó, do ảnh hưởng của El Nino, lưu lượng nước về hồ chứa Bản Vẽ thấp hơn rất nhiều so với mức trung bình nhiều năm trong khi nhu cầu cấp nước dưới hạ du rất lớn. Vì vậy ngay từ đầu năm, để đảm bảo năng suất cho vụ đông xuân, UBND tỉnh Nghệ An đã yêu cầu thủy điện Bản Vẽ xả nước 3 đợt, đặc biệt là giai đoạn cuối tháng 4, khi hàng nghìn héc-ta lúa vụ đông xuân bước vào thời kỳ trổ bông, cần sử dụng lượng nước lớn.

Thủy điện Bản Vẽ là công trình thủy điện lớn nhất khu vực Bắc miền Trung, thuộc huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An, được ngăn dòng, khởi công vào ngày 26/12/2005. Đến năm 2010, nhà máy hòa lưới điện quốc gia.

Thủy điện Bản Vẽ cũng cung cấp một phần điện năng cho nước bạn Lào; cung cấp nước sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp, đẩy mặn, chống lũ cho vùng hạ lưu sông Cả.

Hồ thuỷ điện Bản Vẽ có diện tích mặt nước 8.700 km2, thuộc địa phận bốn xã Hữu Khuông, Mai Sơn, Nhôn Mai và Yên Na. Chiều dài đập theo đỉnh là 509 m, chiều cao đập lớn nhất là 137 m.

Nhà máy có 2 tổ máy vận hành. Hồ chứa nước có dung tích 1,8 tỷ m3. Mực nước bình thường trong hồ Bản Vẽ là 200 m. Công suất thiết kế của nhà máy là 320 MW, sản lượng điện hàng năm 1.084 triệu KWh.

Sau gần 13 năm đi vào hoạt động, Thủy điện Bản Vẽ đã hòa vào lưới điện quốc gia gần 13 tỷ kWh, nộp ngân sách hàng nghìn tỷ đồng.