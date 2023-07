Nữ sinh TP.HCM tố bị 'đánh cắp' bài thi ở Genius Olympiad: BTC huỷ kết quả, thu hồi giải thưởng

(VTC News) -

Ngày 11/7, trả lời VTC News, M.C (cựu học sinh Trường THCS Lê Văn Tám, quân Bình Thạnh) xác nhận, đã nhận được mail thông báo của BTC cuộc thi Genius Olympiad diễn ra tại Mỹ tháng 6 vừa qua.

Theo email, BTC khẳng định đề án của Q.U (học sinh Trường THPT Gia Định, quận Bình Thạnh), có 86% điểm tương đồng với đề án gốc của M.C và một số câu giống hoàn toàn hoặc rất giống chỉ khác nhau ở cách sắp xếp câu từ.

"Chúng tôi nhận thấy rằng một dự án gần đây được gửi cho Genius Olympiad đã được phát hiện có mức độ tương đồng cao với dự án ban đầu của một học sinh khác.

Cả hai học sinh đều được giám sát bởi cùng một giáo viên.

Sau khi tiến hành điều tra kỹ lưỡng, chúng tôi xác định rằng bài làm của học sinh nói trên có 3-4 câu giống hoàn toàn với nguyên tác và có 3-4 câu rất giống chỉ có điều sắp xếp lại từ ngữ. Ngoài ra, một công cụ so sánh văn bản đã xác định rằng tác phẩm gian lận có 86% điểm tương đồng với tác phẩm gốc. Chúng tôi cũng đã kiểm tra cả hai tác phẩm dựa trên các văn bản do AI tạo ra và cả hai tác phẩm đều được xác định là do con người tạo ra bằng hai công cụ khác nhau", đại diện ban tổ chức viết trong email.

Từ đó, BTC quyết định thu hồi giải thưởng liên quan đến vụ việc này nhằm "duy trì uy tín và sự công bằng của Genius Olympiad".

Bên cạnh đó, BTC Genius Olympiad tuyên bố sẽ không cho phép thầy T trong vai trò người giám sát gửi bất kỳ dự án nào cho kỳ thi Genius Olympiad 2024 sắp tới.

BTC Genius Olympiad khẳng định sẽ thay đổi lại một số phương thức tổ chức cuộc thi trong thời gian tới hòng ngăn chặn các hành vi gian lận.

"Chúng tôi cũng sẽ tăng cường các quy trình giám sát và phát hiện của mình để xác định mọi vi phạm tiềm ẩn hiệu quả hơn. Chúng tôi cho phép sinh viên cải thiện dự án của họ sau khi họ được chọn vào vòng chung kết cho đến khi dự án của họ được đánh giá. Chúng tôi tin rằng điều này sẽ phát triển những người tham gia của chúng tôi bằng cách phân tích nghiêm túc công việc của họ và cải thiện trong hai tháng.

Trong những năm tới, chúng tôi sẽ chặn một số cập nhật nhất định trong tài khoản dự án sau khi chúng lọt vào vòng chung kết, đồng thời cho phép sinh viên cập nhật dự án của mình để ngăn hoạt động đó xảy ra", đại diện BTC Genius Olympiad nhấn mạnh.

Trả lời VTC News, bà Nguyễn Ngọc Khánh Vân - hiệu trưởng Trường THPT Gia Định - cho biết, đã và đang tiến hành các bước xử lý theo quy định của nhà trường. "Nhà trường sẽ xem xét câu chuyện với tư cách là người quản lý viên chức (thầy N.M.T - giáo viên Sinh của trường) thực hiện lý do đi nước ngoài sai với quyết định cho phép của Sở GD&ĐT TP.HCM. Đây là câu chuyện cá nhân, nhà trường hoàn toàn không biết việc thầy T. và học sinh Q.U có tham gia vào cuộc thi này", bà Vân nhấn mạnh.

Lâm Ngọc