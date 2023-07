Nữ sinh TP.HCM tố bị 'đánh cắp' bài thi ở Genius Olympiad: Chỉ cần lời xin lỗi

(VTC News) -

Chiều 9/7, trả lời VTC News, chị H.Đ, mẹ của M.C, cho biết hiện tại gia đình vẫn đang ở Mỹ, chưa dám về Việt Nam mặc dù theo lịch đã đặt vé về từ cuối tháng 6.

Từ đậu thành rớt

Chị H.Đ cho biết thêm, sau khi bài viết của con gái được đăng tải, đã thu hút được rất đông người đọc quan tâm.

"Thực ra, người đề nghị cho M.C đi thi là thầy T. Thầy đã đề nghị từ lúc M.C học giữa năm lớp 8. Đến cuối năm lớp 8, tôi hỏi lại thì thầy T. đồng ý. Tháng 5/2022, M.C bắt đầu ôn tập để đi thi nhưng chỉ ôn âm nhạc vì cháu có học sáng tác", chị H.Đ nói.

Tháng 3, khi có kết quả, thầy T. chỉ gọi điện cho chị H.Đ thông báo về việc M.C đậu đề án âm nhạc. Khi được hỏi về đề án viết, thầy T. trả lời M.C đã rớt.

Ngày hôm sau, khi lên xem danh sách được công khai trên web của cuộc thi, chị H.Đ có chụp màn hình và gửi thầy T.

"Khi tôi hỏi tại trên danh sách lại có số báo danh 2190, tên đề án giống của M.C và tên cũng là C.L (họ của M.C là L. - PV), thì thầy T. trả lời đó là một bài viết của bạn bên Trường Vinschool. Thời điểm đó, tôi đã biết ngay có vấn đề nhưng tôi suy nghĩ cho mười mấy bạn đang đi thi, nếu làm lớn tại thời điểm đó, có lẽ sẽ không bạn nào được tham dự", chị H.Đ tâm sự.

Bài viết của M.C có chỗ khoanh đỏ được gia đình M.C cho là bị ''đánh cắp''.

Chị H.Đ kể, thầy dạy nhạc của M.C đã yêu cầu cháu viết một đoạn văn bằng tiếng Việt, sau đó gửi cho thầy để thầy hướng dẫn cháu sáng tác đề án thi. Đồng thời, M.C cũng có gửi cho thầy T.

Về lý do tại sao gửi cho thầy T. dù không liên quan, chị H.Đ giải thích vì chính thầy T. là người gợi ý cho M.C viết về đề tài mảng xanh của TP.HCM đang dần mất đi.

Tuy nhiên, khi thầy T. nhận được bài viết đã đề nghị cho M.C mở rộng thêm bài tiếng Việt thành tiếng Anh để thi đề án viết.

Chỉ cần lời xin lỗi

Chị H.Đ khẳng định việc thế bài Q.U vào số báo danh của M.C, gia đình hoàn toàn chưa nhận được thông báo nào từ thầy trước đó. Đến ngày 13/6, khi cả đoàn có mặt tại Mỹ thì thầy mới nói với gia đình chị H.Đ rằng qua tới đây thầy mới phát hiện.

Genius Olympiad là cuộc thi quốc tế nhằm thúc đẩy nhận thức về các vấn đề môi trường thông qua các dự án Khoa học (Science), Viết sáng tạo (Creative Writing), Kinh doanh (Business), Robotics, Nghệ thuật (Art), Âm nhạc (Music), Làm phim ngắn (Short Film). Cuộc thi do Viện Công nghệ Rochester (Mỹ) tổ chức.

"Không chỉ im lặng với mẹ, mà ngay cả em, thầy cũng không trả lời tin nhắn. Em không hề biết chuyện gì cho tới khi qua Mỹ chuẩn bị tham dự kỳ thi thì mới biết", M.C nói.

M.C chia sẻ thêm, lúc trao giải, mặc dù em được giải bạc, nhưng kết quả sẽ được trao từ dưới lên. Thời điểm nhìn thấy Q.U. lên nhận giải, M.C cảm thấy rất buồn.

Theo lời kể của M.C, sự việc cứ kéo dài liên tục mặc dù M.C và gia đình chỉ mong nhận được một lời xin lỗi từ phía thầy T. và gia đình Q.U. Tuy nhiên, mãi vẫn không nhận được.

"Em đã xin phép mẹ đăng lên facebook. Mẹ đã cản em lại ngay từ khi em có ý định, tuy nhiên em vẫn quyết tâm làm. Toàn bộ bài viết của em là do em tự soạn cùng một người có tên facebook Jenny Hoàng hỗ trợ, đây cũng là người đã đứng sau hỗ trợ em trong suốt kỳ thi Genius Olympiad vừa qua", M.C kể.

Tin nhắn của thầy T. với chị H.Đ - mẹ M.C.

Chị H.Đ cho biết, trên thực tế, gia đình chị chỉ cần lời xin lỗi từ thầy T. và gia đình Q.U. Đã hơn nửa tháng trôi qua, tất cả vẫn chỉ là những lùm xùm chưa được giải quyết.

"Đến thời điểm hiện tại, khi sự việc quá lớn thế này, tôi cảm thấy thương M.C và Q.U rất nhiều. Tuy nhiên, nếu thực sự gia đình Q.U đã lập vi bằng và muốn khởi kiện, gia đình chúng tôi sẵn sàng theo", chị H.Đ nói.

Trước đó, trả lời VTC News, thầy T cho biết, cả hai bài viết sáng tạo của M.C và Q.U đều có chung tựa đề "Saigon - Facing the loss of myself", đề cập đến vấn đề TP.HCM đang mất dần những mảng xanh đô thị. Vì cả M.C và Q.U đều được đồng hành bởi thầy T, nên chủ đề và tựa đề bài viết được thầy gợi ý. Tuy nhiên, nội dung làm bài bên trong hoàn toàn khác nhau.

"Khi sự việc xảy ra, tôi đã cố gắng giải thích cho M.C và mẹ M.C hiểu, tuy nhiên, mọi chuyện đang đi quá xa. Dù đúng hay sai, bản thân tôi cũng xin gửi lời xin lỗi đến cả hai gia đình, đặc biệt là M.C và Q.U. Tôi mong muốn hai bên gia đình hãy bình tĩnh, tránh đẩy sự việc đi quá xa ảnh hưởng đến tâm lý của các em, và đặc biệt là Trường THPT Gia Định. Hiện, tôi vẫn đang đợi M.C cùng gia đình về nước để có thể gặp trao đổi cụ thể và rõ ràng hơn", thầy T. nói.

Liên quan vụ việc này, chị T.V (mẹ Q.U) cho biết, khi cuộc thi kết thúc, con chị đăng hình lên Facebook cá nhân nhưng gia đình M.C. gây áp lực buộc phải gỡ.

Khẳng định thông tin trên mạng là thông tin một chiều, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và tinh thần con, chị T.V cho biết đã lập vi bằng tất cả những bài viết, tin nhắn, comment... liên quan để bảo vệ danh dự cho con.

Trả lời VTC News, bà Nguyễn Ngọc Khánh Vân, Hiệu trưởng Trường THPT Gia Định (quận Bình Thạnh, TP.HCM) xác nhận, bà có nắm sự việc từ lúc cuộc thi vừa kết thúc, ngày 17/6. "Sau khi cuộc thi kết thúc, M.C được giải bạc đề án âm nhạc, Q.U đạt giải đồng đề án viết. Tuy nhiên, ngay sau đó, phụ huynh M.C đã liên tục gọi về và gây sức ép đối với tôi, liên tục bắt tôi phải giải quyết ngay chuyện này. Vì thầy T là giáo viên của trường và Q.U cũng là học sinh của trường nên tôi có trả lời phụ huynh M.C rằng đợi khi các em về nước hết, tôi sẽ cho mời cả ba bên (M.C, Q.U, và thầy giáo N.M.T) lên làm việc", bà Vân nói. Vị hiệu trưởng cho biết thêm, ngay khi lùm xùm xảy ra, nhà trường đã yêu cầu thầy N.M.T tường trình sự việc.

VTC News sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này.

Lâm Ngọc