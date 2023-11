'Nữ quái' ở Hải Dương lừa góp vốn đầu tư rồi ôm tiền tỷ bỏ trốn

(VTC News) -

Chiều 1/11, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Thuỳ Linh (SN 1994, trú tại xã Quang Thành, thị xã Kinh Môn, Hải Dương) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, khoảng đầu năm 2021, do cần tiền chi tiêu cá nhân, Nguyễn Thị Thuỳ Linh nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nguyễn Thị Thuỳ Linh kêu gọi góp vốn làm ăn rồi chiếm đoạt nhiều tỷ đồng.

Linh gặp gỡ, gọi điện thoại cho những người thân quen, tự giới thiệu là cán bộ văn phòng Nhà máy nhiệt điện BOT Hải Dương, có nhiều mối quan hệ, có khả năng ký kết các hợp đồng cung cấp vật tư, linh kiện cho nhà máy.

Linh nói đang nhập hàng loạt lô linh kiện, vật tư, máy móc từ Trung Quốc về Việt Nam để cung cấp cho nhà máy nhiệt điện BOT Hải Dương làm bảo trì, thu được lợi nhuận khủng. Ai có nhu cầu góp vốn sẽ được Linh trả lãi suất cao, dao động từ 10% đến 40% tùy theo giá trị từng chuyến hàng.

"Nữ quái" này cũng cam kết sẽ thanh toán toàn bộ tiền gốc và hoa hồng cho người góp vốn trong thời hạn 10 ngày.

Kỳ vọng vào những khoản lợi nhuận khổng lồ do Linh “vẽ” ra, từ tháng 2/2022 đến tháng 11/2022, nhiều người dân tại thị xã Kinh Môn chuyển cho Linh tổng số tiền hơn 10 tỷ đồng để nhận phần trăm hoa hồng.

Tuy nhiên, số tiền này không được sử dụng để đầu tư, kinh doanh như Linh quảng cáo. Tiền huy động của người góp sau được Linh trích ra để chi trả một phần tiền gốc và lãi cho người góp trước đó để củng cố lòng tin và thu hút thêm nhiều người tham gia. Số tiền còn lại bị Linh chiếm đoạt và sử dụng cho mục đích cá nhân.

Đến thời hạn thanh toán tiền gốc và lãi cho người góp vốn, do không còn khả năng hoàn trả số tiền đã nhận, Linh bỏ trốn khỏi địa phương.

Căn cứ tài liệu điều tra, ngày 14/12/2022, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Kinh Môn ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, đồng thời chuyển vụ án đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương để thụ lý, điều tra theo thẩm quyền.

Vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương điều tra, làm rõ.