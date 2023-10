‘Ôm’ hơn 19 tỷ đồng, vợ chồng chủ hụi ở Bình Thuận nghi bỏ trốn sang nước ngoài

(VTC News) -

Ngày 28/10, Công an TP Phan Thiết (Bình Thuận) ra quyết định truy tìm cặp vợ chồng Huỳnh Thị Thúy Vân (SN 1996) và Nguyễn Đức Thành Long (SN 1994); cùng trú tại khu phố 8, phường Đức Long, TP Phan Thiết để phục vụ công tác điều tra làm rõ hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của người khác.

Quyết định truy tìm cặp vợ chồng chủ hụi. (Ảnh: CACC)

Theo đó, vợ chồng Vân, Long là người đã tổ chức huê hụi với tên gọi Vân Mây, đứng ra tổ chức chơi hụi thông qua mạng xã hội Zalo và Facebook, hình thức chơi hụi theo ngày, tuần và tháng với số tiền dao động từ 500.000 đồng/ngày đến 50 triệu đồng/ngày, thu hút khoảng 500 hội viên tham gia chơi và đã hoạt động từ năm 2020 đến nay.

Đến ngày 17/10, vợ chồng Vân, Long thông báo qua trang Zalo và Facebook cá nhân của mình là hụi đã bị vỡ, mất khả năng chi trả, do vậy các hội viên tìm đến nhà để lấy tiền hụi nhưng không gặp. Các hội viên liên lạc qua điện thoại và mạng xã hội Zalo và Facebook nhưng không liên lạc được, có thông tin cho rằng vợ chồng này cùng hai con sang Mỹ định cư.

Hiện, Công an TP Phan Thiết đã tiếp nhận thông tin trình báo của 91 người có tham gia huê hụi do vợ chồng Vân, Long tổ chức với số tiền hơn 19 tỉ đồng.

Công an TP Phan Thiết cho biết, cặp vợ chồng Vân, Long đã bỏ trốn khỏi địa phương hiện nay không rõ ở đâu, cần tổ chức truy tìm để phục vụ công tác điều tra làm rõ hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của người khác.

Công an TP Phan Thiết cũng đề nghị Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh; Công an huyện, thị xã trong tỉnh, Công an các phường trong thành phố Phan Thiết phối hợp truy tìm.

Một chủ hụi khác ở TP Phan Thiết cũng thông báo vỡ hụi trên MXH.

Theo Công an TP Phan Thiết, thời gian gần đây, trên địa bàn liên tiếp xảy ra các vụ vỡ hụi với tổng số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng gây bức xúc dư luận và khiến nhiều người tham gia nguy cơ mất tài sản.

Tuy hoạt động này không nằm trong quy định cấm của pháp luật nhưng luôn tiềm ẩn rui ro cho người tham gia. Do đó, người dân cần nhận diện rõ rủi ro khi tham gia hụi và nâng cao cảnh giác, tránh để kẻ gian lợi dụng và đồng lãi cao với việc tham hụi để chiếm đoạt tài sản.

Công an TP Phan Thiết khuyến cáo người dân nên chọn lựa các kênh đầu tư, các hình thức tiết kiệm, tích góp phù hợp, an toàn. Nếu chọn hình thức góp vốn dựa vào uy tín thì phải hết sức cân nhắc và thận trọng trong việc lựa chọn người tham gia.

Đồng thời nắm vững các quy định của pháp luật liên quan, vừa để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của mình, vừa phòng tránh rủi ro, cũng như những vi phạm pháp luật trong quá trình tham gia.