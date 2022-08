Nữ hành khách tạo dáng quay Tiktok ở sân bay Phú Quốc bị cấm bay 6 tháng

(VTC News) -

Cục trưởng Cục Hàng không VN Đinh Việt Thắng vừa ra quyết định cấm bay với nữ hành khách tên L.M.X.Y.

Nữ hành khách L.M.X.Y (26 tuổi, trú quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), bị cấm bay thời hạn 6 tháng, kể từ ngày 17/8 tới hết ngày 16/2/2023. Do bà Y. gây rối ở sân bay vì cố ý không chấp hành quy định về an toàn, an ninh hàng không, trật tự công cộng tại cảng hàng không, sân bay (Điều 18 Nghị định số 92/2015/NĐ-CP).

Trước đó, ngày 18/5/2022, nữ hành khách này đã cố ý không chấp hành quy định về an toàn, an ninh hàng không, trật tự công cộng tại cảng hàng không, sân bay.

Nữ hành khách tạo dáng quay Tiktok ở sân đỗ bị cấm bay.

Nữ hành khách này sau đó đã bị xử phạt hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng theo Quyết định số 57 của Giám đốc Cảng vụ hàng không miền Nam về hành vi không tuân theo sự chỉ dẫn của lực lượng kiểm soát an ninh hàng không, nhân viên hàng không tại cảng hàng không, sân bay.

Được biết, bà L.M.X.Y bị cấm vận chuyển bằng đường hàng không 6 tháng, tính từ ngày 17/8/2022 đến hết ngày 16/2/2023.

Quyết định của Cục trưởng Cục Hàng không VN cũng nêu rõ: Các hãng hàng không của Việt Nam và các hãng hàng không nước ngoài khai thác tại Việt Nam không được vận chuyển bà L.M.X.Y trên các chuyến bay nội địa và quốc tế xuất phát từ Việt Nam theo thời hạn bị cấm vận chuyển.

TCT Cảng hàng không VN (ACV), Cảng HKQT Vân Đồn chỉ đạo các đơn vị, bộ phận trực thuộc kiểm tra, đối chiếu chặt chẽ giấy tờ về nhân thân, nhận dạng của hành khách sử dụng đi tàu bay để phát hiện, ngăn chặn kịp thời đối với bà L.M.X.Y theo thời gian cấm bay.

Cảng vụ hàng không miền Bắc, miền Trung, miền Nam thông báo bằng văn bản đến: Công an, Hải quan cửa khẩu hàng không để phối hợp; các hãng hàng không nước ngoài và các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ phục vụ kỹ thuật thương mại mặt đất thuộc địa bàn quản lý để thực hiện; kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện.

L.M.X.Y chính là nữ hành khách đã tạo dáng tại sân bay Phú Quốc để quay Tiktok.

Cụ thể, khi chiếc xe bus chở khách từ nhà ga hàng không Phú Quốc ra máy bay vừa mở cửa, hành khách này đã rời khỏi xe bus chạy ra để tạo dáng quay video.

Đáng chú ý, theo nội dung video, nữ du khách này đã cố tình thực hiện hành động trên để quay và đưa lên mạng xã hội nhằm thu hút người xem.

Nhân viên kiểm soát an ninh hàng không của sân bay Phú Quốc trực ở đó đã kịp thời tiếp cận và yêu cầu hành khách quay trở lại vị trí an toàn.

Quy định về an ninh an toàn hàng không nêu rõ về vị trí khách được hoạt động khi lên/xuống máy bay. Theo quy trình khai thác, khi khách lên/xuống máy bay tại khu vực chân cầu thang luôn có nhân viên an ninh, nhân viên phục vụ quan sát và nhắc nhở khách về khu vực được đi lại và khu vực cấm vì lý do an toàn.