Nữ diễn viên 2 lần kết hôn và ly hôn với tỷ phú Elon Musk

Ngoài danh xưng tỷ phú giàu nhất thế giới, Elon Musk còn nổi tiếng bởi tình trường phong phú. Bên cạnh việc hẹn hò nhiều mỹ nhân như Amber Heard, Grimes…, Elon trải qua ba cuộc hôn nhân. Đáng nói, hai trong số đó là với cùng một người – nữ diễn viên Talulah Riley.

Riley duy trì quan hệ bạn bè thân thiết với chồng cũ. Bằng chứng là người đẹp 37 tuổi đồng ý xuất hiện trong bộ phim tài liệu The Elon Musk Show của BBC, ra mắt vào tháng 10. Cô dùng các tính từ “lạnh lùng” và “vô cảm” để miêu tả tỷ phú 51 tuổi.

Elon Musk từng hai lần kết hôn với nữ diễn viên kém 14 tuổi Talulah Riley. (Ảnh: Twitter)

Hai lần kết hôn

Talulah Riley sinh năm 1985 tại Hertfordshire, Vương quốc Anh, thua Elon Musk 14 tuổi. Theo HITC, hai người gặp nhau tại quán bar ở London (Anh) vào năm 2008. Ông chủ Tesla lập tức bị thu hút bởi nữ diễn viên trẻ tuổi và họ nhanh chóng hẹn hò. Chỉ một tháng sau đó, Elon cầu hôn người đẹp.

Elon và Talulah kết hôn năm 2010 nhưng cuộc hôn nhân chỉ kéo dài 2 năm. "4 năm qua thật tuyệt vời. Anh mãi mãi yêu em. Em nhất định sẽ làm cho một người khác hạnh phúc", tỷ phú Mỹ viết trên Twitter.

Hai người tái hợp năm 2013. Tuy nhiên, chuyện tình giữa họ chỉ kéo dài thêm 3 năm trước khi “đứt gánh”. Trên Hola!, Talulah gọi việc trở thành vợ của Elon Musk hai lần là “ngớ ngẩn”. Dù vậy, cô khẳng định giữa họ vẫn có “tình yêu và mối quan hệ sâu sắc” kể cả đã chia tay.

Trong The Elon Musk Show, Riley kể về lần thể hiện tình cảm hiếm hoi của Elon Musk dành cho cô sau khi quên tặng quà Giáng sinh lúc họ sống ở Boulder, Colorado, Mỹ.

Riley cho biết chồng cô bất ngờ biến mất vào nửa đêm, rồi trở lại trong chiếc áo phông, quần đùi và không mang giày hai giờ sau đó. Hóa ra, đại gia 7X đào tuyết trong vườn nhà để tìm hoa tặng vợ. “Anh chỉ muốn cho em thấy anh yêu em nhiều như thế nào”, Musk nói vào thời điểm đó.

Riley và Elon quen nhau từ năm 2008. (Ảnh: Twitter)

Sự nghiệp điện ảnh gần 2 thập niên

Riley bắt đầu diễn xuất từ năm 18 tuổi trong bộ phim truyền hình Poirot . Cô còn đóng vai chính trong nhiều phim “bom tấn” như Pride & Prejudice, Inception, Thor: The Dark World và Westworld. Nhân vật Angela trong Westworld giúp cô củng cố vị thế ngôi sao và có được lượng người hâm mộ đông đảo.

Trong sự nghiệp gần 2 thập niên, Cô nhận được một số giải thưởng, trong đó có Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất trong The Last Witness tại Liên hoan phim Quốc tế Thành phố New York và được đề cử giải Screen Actors Guild Award cho vai diễn trong Westworld.

Khi kết hôn với Elon Musk, Riley tạm gác công việc để làm mẹ kế. Trong cuộc phỏng vấn trên tờ The Independent, Riley cho biết lựa chọn ưu tiên gia đình hơn sự nghiệp vào thời điểm đó. Tuy nhiên, cô không phải là bà nội trợ truyền thống, thay vào đó cùng các con của chồng cũ tham gia các dự án do Elon gây dựng.

Ngoài đóng phim, Riley còn viết sách. Năm 2016, cô xuất bản cuốn sách đầu tiên Acts of Love. Hai năm sau đó, cô tiếp tục ra mắt cuốn tiểu thuyết khác, The Quickening.

The Independent mô tả phong cách viết của Riley táo bạo, thu hút sự chú ý của độc giả. Có suy đoán các nhân vật trong sách dựa trên mối quan hệ của tác giả với Musk. Tuy nhiên, theo Insider, tỷ phú Mỹ tuyên bố tất cả đều hư cấu.

Riley đang hẹn hò với đàn em kém 5 tuổi. (Ảnh: Instagram)

Cuộc sống hiện tại

Riley đang hẹn hò với Thomas Brodie-Sangster. Nam diễn viên sinh năm 1990 đến từ London (Anh). Anh được biết đến qua các vai diễn trong The Queen's Gambit, Maze Runner và Game of Thrones…

Mối tình “chị - em” nảy nở từ mùa hè 2021 khi họ đóng chung series Pistols. Hai người giữ kín chuyện yêu đương trong nhiều tháng trước khi công khai vào tháng 11 cùng năm.

Riley cũng có thời gian qua lại với tài phiệt 60 tuổi Matthew Rice. Các nguồn tin của Daily Mail tiết lộ Talulah hẹn hò Thomas trong lúc đang dây dưa Matthew khiến ông sốc và buồn.