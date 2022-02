Sự nghiệp phim ảnh của bạn gái tỷ phú Elon Musk

Việc Elon Musk có bạn gái mới được hàng loạt trang báo Anh, Mỹ đưa tin sau khi paparazzi ghi lại hình ảnh tỷ phú công nghệ bước xuống phi cơ riêng cùng một phụ nữ ngày 17/2.

Theo Hollywood Life, cô gái bước xuống chuyên cơ Gulfstream G650ER68 trị giá 68 triệu USD cùng Elon Musk, sau đó cả hai cùng lên xe Tesla là nữ diễn viên người Australia tên Natasha Bassett.

“Họ hẹn hò được vài tháng và đang suy nghĩ về mối quan hệ nghiêm túc”, nguồn tin nói với Hollywood Life.

Trước khi gây chú ý với thông tin hẹn hò một trong những tỷ phú giàu nhất thế giới, Natasha Bassett được biết đến trong vai trò diễn viên ở Hollywood.

Elon Musk và Natasha Bassett cùng bước xuống chuyên cơ riêng ngày 17/2. (Ảnh: Mega)

Bắt đầu sự nghiệp từ năm 14 tuổi

Theo Vogue, Natasha Bassett đến từ New South Wales, Australia. Cô bắt đầu tham gia sự nghiệp diễn xuất từ năm 14 tuổi, sau khi đóng chính trong vở kịch Romeo và Juliet của Nhà hát dành cho thanh thiếu niên Australia.

Trong cuộc phỏng vấn với People, Bassett cho biết cô hồi hộp trong lúc chờ đợi vai diễn: "Lúc đó tôi chỉ ước gì mình có được vai diễn nhỏ. Khi họ đọc hết tên dàn cast, tôi chỉ muốn bỏ ra ngoài vì xấu hổ. Trong lúc tuyệt vọng, tôi được xướng tên để nhận vai Juliet".

Năm 2009, Bassett giành được vai chính trong Dungoona của MTV. Nữ diễn viên sau đó xuất hiện trong nhiều bộ phim truyền hình của Australia như Rake (2010), Cops LAC (2010) và Wild Boys (2011).

Ngoài vai trò diễn viên, Natasha Bassett thử sức với công việc biên kịch và đạo diễn. Theo iMDb, cô viết và đạo diễn phim ngắn Kite. Bộ phim được giới thiệu tại nhiều liên hoan phim (LHP) lớn như LHP Quốc tế Rhode Island, LHP Quốc tế Balinale và LHP Quốc tế Big Bear Lake.

Trước đó, cô nhận học bổng của Chương trình biên kịch ArtStar. Thành tích ấn tượng giúp Natasha Bassett được tài trợ để đến New York theo học diễn xuất tại Atlantic. Cuối cùng, nữ diễn viên đến Los Angeles tìm kiếm cơ hội trở thành ngôi sao toàn cầu tại kinh đô điện ảnh.

Sau nhiều năm theo đuổi diễn xuất, vai diễn của Natasha Bassett được truyền thông chú ý, bàn tán nhiều nhất là Britney Spears trong bộ phim tiểu sử Britney Ever After.

Britney Ever After bị xem là bộ phim bất hợp pháp vì không được sự cho phép của giọng ca Oops... I Did It Again. Chính Natasha Bassett ban đầu cũng không biết đây là bộ phim nói về công chúa nhạc pop.

“Trước khi chuẩn bị sang Anh thăm gia đình, tôi nhận được tin thử vai. Tôi lúc đó không có kịch bản, chỉ biết là casting cho vai Jenny Jean. Tôi tưởng đó là tác phẩm về những năm 1950, không phải là Britney Spears”, cô nói với Vogue Australia.

Vài ngày sau, quản lý của Bassett nói cô nhận được vai diễn sau khi thử giọng với kịch bản dài 23 trang. “À em biết gì chưa? Bộ phim là về Britney Spears”, quản lý nói.

Nữ diễn viên nói cô xúc động khi được tham gia bộ phim của Lifetime. “Tôi tôn trọng và ngưỡng mộ Britney. Điều thôi thúc tôi thực hiện bộ phim vì cốt lõi của nó là câu chuyện về nữ quyền. Là một nhà nữ quyền, tôi được truyền cảm hứng để nói về hành trình của phụ nữ. Dù đối mặt nhiều thử cách, cuối cùng Britney vẫn đứng ở đỉnh cao”, Bassett nói.

Theo People, Bassett phải học hát, nhảy để hóa thân thành một trong những biểu tượng của văn hóa pop đương đại. “Tôi chưa bao giờ nhảy trước đây. Tôi phải học hỏi nhiều để hoàn thành vai diễn. Khiêu vũ cũng là cách giúp tôi thoát khỏi những căng thẳng”, cô nói.

Trong cuộc phỏng vấn của ET Today, Bassett nói cách cô vượt qua thử thách là nghĩ về Britney Spears. “Chỉ cần tự nhủ đóng vai công chúa nhạc pop, tôi liền lấy lại tinh thần và tiếp tục công việc”, nữ diễn viên chia sẻ.

Theo lời ngôi sao 27 tuổi, cô phải đến thư viện tìm tư liệu về Britney Spears. Nữ diễn viên cũng tập bắt chước giọng điệu của giọng ca Toxic. Mọi bộ phim tài liệu của Spears cũng được cô tham khảo. Bassett mất một tuần để làm điều đó trước khi bắt đầu học nhảy.

Trong phim có cảnh Natasha Bassett ôm trăn biểu diễn - một trong những khoảnh khắc mang tính biểu tượng nhất của Britney Spears. Song, cô lại là người sợ rắn. Cô đã vượt qua nỗi sợ bằng cách thích nghi và hoàn thành vai diễn.

Những phản ứng trái chiều

Trước khi Britney Ever After phát hành, Natasha Bassett hy vọng tác phẩm được người hâm mộ và Britney Spears đón nhận.

“Tôi mong Britney hiểu tôi khắc họa sự mạnh mẽ của chị ấy. Không chỉ là một trong những nghệ sĩ biểu diễn máu lửa, chị còn là mẹ của hai cậu con trai kháu khỉnh”, nữ diễn viên nói với Vogue Australia trước khi phim ra mắt.

Song, mọi thứ đều vượt qua dự tính của Natasha Bassett.

Vào thời điểm phim phát hành, đại diện của Britney Spears khẳng định nữ ca sĩ không hề đóng góp nội dung cho phim. Giọng ca Criminal cũng không hề vui vẻ với việc phát hành bộ phim trái phép.

Ngay cả người hâm mộ cũng không hài lòng với tác phẩm về Britney Spears. Nhiều người cho rằng Lifetime bới móc đời tư của nữ ca sĩ để kiếm tiền, trong lúc cô đang vướng vào ồn ào kiện tục nhằm chấm dứt quyền giám hộ.

Natasha Bassett hợp tác cùng tài tử Tom Hanks trong bộ phim tiểu sử về cuộc đời huyền thoại âm nhạc Elvis Presley. Ảnh: AP.

“Britney Ever After đang khắc họa Britney là kẻ bất lực, thiếu hiểu biết và vô dụng. Giọng của Natasha Bassett trong phim cũng không thể hiện được phương ngữ Kentwood, Louisiana của ngôi sao âm nhạc”, USA Today đánh giá.

Tuy bộ phim không được công chúng đánh giá cao, diễn xuất của Natasha Bassett được các nhà làm phim ở Hollywood chú ý. Cô có cơ hội làm việc với hai đạo diễn hạng A Ethan Coen và Joel Coen trong bộ phim Hail, Caesar!

Cô đồng thời có cơ hội trau dồi kỹ năng diễn xuất cùng hàng loạt ngôi sao nổi tiếng như George Clooney, Josh Brolin, Channing Tatum và Scarlett Johansson… trong phim.

Sắp tới, Natasha Bassett có cơ hội hợp tác với Tom Hanks và ngôi sao đang lên Austin Butler. Nữ diễn viên đóng vai Dixie Locke - bạn gái đầu tiên của huyền thoại âm nhạc Elvis Presley trong bộ phim tiểu sử Elvis. Tác phẩm dự kiến ra rạp ngày 24/6.

Theo The Sun, việc xuất hiện trong tựa phim được kỳ vọng cao và danh nghĩa bạn gái Elon Musk giúp Natasha Bassett có cơ hội vực dậy sự nghiệp ở Hollywood.