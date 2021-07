Nổ súng tại lễ tang cố Tổng thống Haiti

(VTC News) -

Hôm 23/7, Haiti tổ chức tang lễ cho cố Tổng thống Jovenel Moise bị ám sát theo cấp nhà nước, tại thành phố phía bắc Cap-Haitien. Tang lễ được tổ chức nhằm thúc đẩy đoàn kết dân tộc song bị phủ bóng bởi các vụ biểu tình và tiếng súng nổ gần đó.

Theo Reuters, các vụ nổ súng nổ ra, hơi cay và khói đen bốc lên nghi ngút trong sự kiện. Hiện chưa rõ thương tích. Tiếng súng nổ bên ngoài địa điểm khu dịch vụ tang lễ.

Bất ổn tiếp diễn tại Haiti sau vụ cố Tổng thống Jovenel Moise bị ám sát. (Ảnh: Reuters)

Nhà Trắng cho biết phái đoàn Mỹ an toàn sau vụ xả súng được báo cáo bên ngoài lễ tang. "Chúng tôi vô cùng lo ngại về tình trạng bất ổn ở Haiti”, Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki nói. Phái đoàn Mỹ do Đại sứ tại Liên hợp quốc Linda Thomas-Greenfield dẫn đầu sẽ về nước sớm hơn dự kiến ​​ban đầu do lo ngại về an ninh.

Hôm 22/7, các cuộc biểu tình bạo lực nổ ra ở Cap-Haïien. Đám đông biểu tình mang súng, bắn chỉ thiên, ném đá và xô ngã hàng rào an ninh gần khu kinh doanh ven biển, buộc nhiều người tháo chạy.

Cảnh sát Haiti đang điều tra, truy bắt nghi phạm liên quan đến âm mưu ám sát cố Tổng thống Jovenel Moise. Đến nay, giới chức trách cho biết, ít nhất 26 nghi phạm bị bắt trong vụ ám sát, trong đó 18 cựu binh sĩ Colombia.