'Nổ' quen nhiều lãnh đạo cấp cao, lừa hơn 4 tỷ tiền chạy án

Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Xuân Thịnh, SN 1983, trú tại tổ 3, khu 2, phường Vàng Danh, TP Uông Bí để điều tra về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Ngày 3/7, Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Quảng Ninh thông tin, vào tháng 4/2023, Cơ quan CSĐT nhận được đơn trình báo của chị C.B.P (SN1987, trú tại phường Cao Xanh, TP Hạ Long) tố giác Nguyễn Xuân Thịnh về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Nguyễn Xuân Thịnh tại Cơ quan điều tra.

Theo đơn trình báo báo của chị P, từ khoảng tháng 11/2021, Thịnh bịa rằng bản thân quen biết với nhiều lãnh đạo cấp cao công tác trong ngành pháp luật, có thể “chạy án”, xin cho chồng chị P đang bị Cơ quan điều tra - Công an TP Cẩm Phả khởi tố về hành vi "tham ô tài sản", khi xét xử được giảm án. Chị P đã tin tưởng đưa tiền cho Thịnh, sau khi nhận được tiền, Thịnh sử dụng tiêu cá nhân hết. Tổng số tiền hắn chiếm đoạt của chị P là 4.284.000.000đ.

Để mở rộng điều tra vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Quảng Ninh thông báo, đề nghị cá nhân, tổ chức nào bị Nguyễn Xuân Thịnh chiếm đoạt tài sản theo phương thức, thủ đoạn nêu trên đến Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Quảng Ninh (địa chỉ tại Cột 8, phường Hồng Hà, TP Hạ Long, Quảng Ninh), hoặc liên hệ trực tiếp với điều tra viên Ngô Quốc Tới (SĐT 0912.060.292) để được giải quyết theo quy định của pháp luật.

(Nguồn: Báo Công an Nhân dân)