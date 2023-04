(VTC News) -

Ngày 14/4, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Hà Giang ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Thị Quý (SN 1967, trú tại tổ 21, phường Lào Cai, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo cơ quan chức năng, khoảng đầu tháng 8/2022, Quý biết Sùng Mí Tú (trú tại xã Sà Phìn, huyện Đồng Văn) là người liên quan đến vụ việc kinh doanh hàng hóa nhập lậu do Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh đang giải quyết.

Nguyễn Thị Quý (áo đỏ) bị cơ quan điều tra khởi tố, bắt tạm giam. (Ảnh: Công an Hà Giang)

Mặc dù không quen biết Tú nhưng Quý đã liên hệ qua điện thoại, khoe có nhiều mối quan hệ với Công an Hà Giang và có thể xin được hàng ra, giúp Tú không bị xử phạt, không bị đi tù. Đồng thời, Quý bảo Tú chuyển cho mình 550 triệu đồng để chạy án.

Do tin tưởng nên Tú đã đi vay mượn của người thân để chuyển tiền cho Quý. Tuy nhiên sau đó, Tú bị công an xử phạt vi phạm hành chính và tịch thu toàn bộ hàng hóa vi phạm. Nhận thấy sự việc không như lời Quý hứa hẹn, Tú viết đơn tố cáo hành vi lừa đảo của Quý.

Viên Minh