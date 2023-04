Nam công nhân giả danh công an đi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

(VTC News) -

Ngày 12/4, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết đang điều tra, làm rõ việc Nguyễn Văn Chiến (24 tuổi, trú xã Tịnh Thọ, huyện Sơn Tịnh) có hành vi giả danh công an đi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nguyễn Văn Chiến - nam công nhân giả danh công an đi lừa đảo. (Ảnh: C.A)

Theo kết quả điều tra, dù làm công nhân nhưng Nguyễn Văn Chiến đến cửa hàng điện thoại trên đường Quang Trung, TP Quảng Ngãi và giới thiệu bản thân đang công tác tại Công an TP Quảng Ngãi.

Tại đây, Chiến mua một lúc 4 chiếc điện thoại di động và nói tặng sếp. Do tin tưởng Chiến là cán bộ công an, chủ tiệm đồng ý bán nợ. Sau đó, Chiến mang 4 chiếc điện thoại chiếm đoạt được vào TP.HCM bán lại để lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Cuối tháng 3 vừa qua, Công an quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng cũng bắt giữ khẩn cấp một đối tượng giả danh công an đi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Khám xét nơi ở của Chánh tại phường Hòa Thọ Đông, lực lượng công an thu giữ nhiều tài liệu liên quan, trong đó có con dấu giả của UBND quận Sơn Trà, Đà Nẵng và nhiều bộ quân phục công an nhân dân in tên Phạm Văn Chánh.

THANH BA