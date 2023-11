Nợ nần, nữ chủ hụi chiếm đoạt tiền tỷ của 28 người

(VTC News) -

Ngày 22/11, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can đối với Lê Thị Cúc (SN 1969, trú xã Duy Phước, huyện Duy Xuyên) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra, cách đây 12 năm, Cúc bắt đầu tổ chức cho nhiều người dân trên địa bàn xã Duy Phước chơi hụi.

Lê Thị Cúc tổ chức chơi hụi và chiếm đoạt tiền của hàng chục người chơi. (Ảnh: C.A)

Năm 2021, do thiếu nợ, cần tiền chi trả cho cá nhân và gia đình, Cúc nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của những người khác thông qua hình thức chơi hụi do Cúc tổ chức.

Cụ thể, Cúc lợi dụng sự thiếu hiểu biết về hình thức chơi hụi của nhiều người nên đã đưa ra thông tin không có thật về dây hụi; không công khai danh sách những người cùng chơi trong một dây hụi để mọi người biết; không tổ chức họp hụi, đấu hụi.

Đến kỳ hạn đóng hụi, Cúc gặp từng người để thu tiền hoặc người chơi tự đem nộp cho Cúc mà không có bất kỳ giấy tờ gì ký nhận. Ngay lúc người chơi nộp tiền, Cúc đưa lại số tiền dao động từ 100.000-120.000 đồng/1 triệu đồng (tương đương mức lãi suất 10-12%) cho những người chơi và nói đó là tiền lãi của người “đấu hụi" trả cho người chơi.

Khi có người yêu cầu Cúc cung cấp danh sách các thành viên tham gia trong dây hụi thì Cúc lập khống danh sách.

Trong thời gian chơi hụi, khi có thành viên nào muốn được nhận tiền hốt hụi trước kỳ hạn thì Cúc luôn đưa ra nhiều lý do để người chơi không được nhận. Có trường hợp đến kỳ hạn (kết thúc dây hụi), Cúc liên tục hứa hẹn nhằm trì hoãn việc trả tiền hoặc Cúc hỏi vay lại rồi trả lãi.

Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Quảng Nam tiếp nhận 28 đơn tố cáo và kết quả điều tra xác định Lê Thị Cúc đã có hành vi chiếm đoạt tổng số tiền gần 1,2 tỷ đồng.