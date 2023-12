Níu kéo tình cảm bất thành, gã đàn ông cướp tài sản và hiếp dâm người yêu cũ

(VTC News) -

Ngày 22/12, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt bị can đối với Huỳnh Châu (SN 1980, trú phường Phước Hòa, TP Tam Kỳ) để điều tra về 3 hành vi “Cướp tài sản”, “Bắt giữ người trái pháp luật” và “Hiếp dâm”.

Lực lượng chức năng đọc quyết định khởi tố Huỳnh Châu. (Ảnh: C.A)

Theo hồ sơ vụ việc, khoảng 12h50 ngày 23/9, Châu mang theo con dao và bình xịt hơi cay (mua trên mạng xã hội), đón xe ôm đến ngã ba đường Thanh Hóa - Lê Thánh Tông (thuộc thôn Phú Bình, xã Tam Phú, TP Tam Kỳ) để hẹn gặp người yêu cũ là chị T.L.D.H. (SN 1981, trú huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam).

Khoảng 13h30 cùng ngày, sau khi Châu ra sức níu kéo tình cảm nhưng bất thành, chị H. lái xe máy rời khỏi điểm hẹn.

Trên đường về nhà, chị H. bị Châu chặn xe và yêu cầu về sống chung nhưng chị H. không đồng ý. Lúc này, Châu lấy dao ra đe dọa, sau đó xông đến giằng co và dùng dao cắt túi áo khoác chị H. để lấy chiếc điện thoại di động.

Do quá hoảng sợ nên chị H. bỏ lại xe máy và chạy bộ. Châu lấy xe máy của chị H. đuổi theo và ép chị H. đến nhà nghỉ V.L. (khối 8, phường An Sơn, TP Tam Kỳ).

Tại đây, Châu kéo chị H. vào phòng rồi chốt cửa lại, giữ chị H. trong nhiều giờ và thực hiện hành vi hiếp dâm.