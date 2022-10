Đánh gãy chân tình địch để níu kéo tình cảm với vợ

(VTC News) -

Chiều 24/10, TAND TP Hà Nội tuyên phạt Nguyễn Văn Tình (SN 1979, ở Hoài Đức, Hà Nội) án 10 năm tù về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng và diễn biến phiên tòa, Tình kết hôn năm 2001 với chị H., có 4 con chung. Do cuộc sống phát sinh mâu thuẫn, chị H. xin ly hôn và chuyển ra khỏi nhà ở riêng từ năm 2021.

Thời gian này, chị H. có quan hệ tình cảm với anh V. (ở Hoài Đức) nên mâu thuẫn của vợ chồng Tình thêm nặng nề. Bị cáo không đồng ý ly hôn và muốn ngăn cản mối quan hệ giữa vợ mình và người tình.

Bị cáo Nguyễn Văn Tình tại toà.

Tháng 8/2021, Tình và anh V. gọi điện, thách thức đánh nhau nhưng hai bên không gặp mặt. Trưa 22/11/2021, bị cáo đang đi đường liền thấy anh V. chở vợ mình trên xe máy. Tình bực tức, phóng xe bám theo rồi nhặt gậy gỗ đánh vào đầu anh V. từ phía sau.

Nạn nhân ngã gục ra đường, Tình tiếp tục dùng gậy gỗ đánh vào hai chân rồi bỏ đi. Anh V. được đưa đi cấp cứu nên qua khỏi nhưng tổn hại tới 80% sức khỏe gồm chấn thương sọ não và gãy xương cẳng chân cả 2 bên.

Tối cùng ngày, Tình tới cơ quan công an đầu thú và bị tạm giam.

Tại tòa, Tình khai đã “không thể kiềm chế” vì nạn nhân V. thường xuyên có những tin nhắn, lời lẽ xúc phạm mình.

HĐXX cho rằng, hành vi của bị cáo đã xâm phạm đến tính mạng và sức khỏe của người khác. Nạn nhân may mắn không bị tử vong do được đưa đi cấp cứu kịp thời. Vụ án gây bức xúc trong dư luận xã hội, khiến nạn nhân bị tổn thương nặng tới sức khỏe, hiện vẫn chưa thể lao động. Do đó, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Văn Tình 10 năm tù về tội danh "Giết người".