(VTC News) -

Mỗi chuyến du lịch đều đem đến cho chúng ta trải nghiệm đáng nhớ với cơ hội khám phá văn hoá, ẩm thực địa phương mỗi nơi ta đặt chân đến. Đây cũng là liều thuốc tinh thần giúp thư giãn đầu óc, giảm căng thẳng, mệt mỏi. Tuy nhiên, trong thời đại internet, mỗi du khách cần lưu ý về những thứ không nên đăng lên mạng xã hội khi đi du lịch để tránh trở thành nạn nhân của tội phạm công nghệ.

Những thứ không nên đăng lên mạng xã hội khi đi du lịch

Dù thích thú với chuyến đi và những trải nghiệm tuyệt vời, bạn cũng cần lưu ý không nên chia sẻ những thứ sau lên mạng xã hội.

Hộ chiếu, visa

Hộ chiếu, visa là chứa các thông tin cá nhân quan trọng của bạn nên nếu không may để lộ ra ngoài, bạn có thể bị đánh cắp thông tin cá nhân, thậm chí đưa bản thân vào các tình huống rắc rối về pháp lý.

Kẻ xấu có thể đánh cắp các thông tin trong hộ chiếu rồi dùng nó để thực hiện các hành vi trộm cắp, tống tiền hay nguy hiểm hơn là làm giả giấy tờ và sử dụng với mục đích phi pháp. Với thông tin cá nhân có trong hộ chiếu, visa, những kẻ xấu cũng có thể dễ dàng truy cập thông tin email, tài khoản ngân hàng...

Bạn cũng không nên để lộ các thông tin như số hộ chiếu, số quản lý visa, thời hạn visa, ngày được cấp. Nếu trường hợp phải chụp lại các giấy tờ visa, hộ chiếu để dùng khi đi du lịch thì sau khi sử dụng xong, bạn nên xoá chúng đi, tránh trường hợp bị mất điện thoại hoặc bị hack để lộ thông tin cá nhân ra ngoài.

Vé máy bay

Trào lưu khoe vé máy bay khá thịnh hành, được nhiều người chọn đăng tải như một cách ngầm "khoe" về chuyến đi du lịch sắp tới. Thế nhưng, dù bạn có che hết họ tên, ngày giờ, số hiệu chuyến bay thì phần mã vạch của vé cũng vẫn có thể để lộ thông tin cá nhân của bạn. Chỉ cần đăng phần mã vạch lên trang web chuyên dụng, kẻ xấu cũng có thể thu thập được thông tin chuyến bay của bạn và dùng chúng với mục đích xấu.

Vì thế, vé máy bay là một trong những thứ không nên đăng lên mạng xã hội khi đi du lịch.

Có những thứ không nên đăng lên mạng xã hội khi đi du lịch. (Ảnh minh hoạ: Istock)

Địa điểm check-in

Việc check-in sân bay, nhà hàng, quán ăn, địa điểm du lịch trở thành phần không thể thiếu trong chuyến đi của đa số du khách. Thói quen tưởng chừng vô hại này lại vô tình gây ra nguy hiểm cho bạn vì kẻ xấu có thể biết thông tin cá nhân, địa điểm du lịch của bạn, thuận tiện thực hiện ý đồ xấu. Những nữ du khách đi du lịch một mình lại càng không nên chia sẻ quá chi tiết về địa điểm check-in.

Để bảo vệ sự an toàn của bản thân, nhiều cư dân mạng hạn chế người xem, chỉ chia sẻ những khoảnh khắc và địa điểm du lịch cho người thân và bạn bè; nhưng khả năng rò rỉ thông tin vẫn rất lớn. Do đó, tốt nhất bạn không nên check in địa chỉ quá cụ thể khi đi du lịch; hoặc có thể đăng tải sau khi đã rời khỏi địa điểm du lịch đó an toàn.

Lịch trình chi tiết

Lịch trình du lịch, thông tin khách sạn nghỉ dưỡng cũng nằm trong danh sách những thứ không nên đăng lên mạng xã hội khi đi du lịch vì đây là hành động khá nguy hiểm. Bạn có thể bị theo dõi hoặc cướp giật. Thậm chí, nếu bạn đăng lịch trình quá chi tiết, kẻ gian có thể theo dõi và lẻn vào nơi bạn nghỉ dưỡng để trộm cắp hoặc có hành động xấu làm hại bạn.

Một số điều lưu ý cần biết để bạn có chuyến du lịch an toàn

Cài đặt quyền riêng tư trên các trang mạng xã hội: Chỉ nên chia sẻ các địa điểm du lịch, story cho bạn bè thân thiết, có quen biết nhau để tăng tương tác trên các nền tảng mạng xã hội.

Cẩn thận khi gắn vị trí hoặc các địa điểm check-in bởi nhiều ứng dụng mạng xã hội có tính năng theo dõi, định vị, dễ làm lộ thông tin di chuyển của bạn.

Nên đăng bài sau khi kết thúc chuyến du lịch để bảo đảm an toàn nhất có thể.