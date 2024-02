(VTC News) -

Đi đâu, chơi gì, ăn gì thường là những câu hỏi khiến nhiều người đau đầu. Để giải đáp câu hỏi 12 cung hoàng đạo nên đi đâu năm 2024, mới đây, hãng hàng không Delta Air Lines phối hợp với nhà chiêm tinh nổi tiếng Lisa Stardust lập ra danh sách điểm đến năm 2024 phù hợp với từng cung hoàng đạo.

Bạch Dương: Dublin, Los Angeles

Đối với những người thuộc cung Bạch Dương (21/3 - 20/4) vốn độc lập và thích sự chú ý, Lisa đề xuất hai điểm đến sôi động.

1. Dublin, Ireland: Nếu Bạch Dương muốn có chuyến đi đầy khám phá và học hỏi, Dublin, thành phố sôi động của Ireland, là điểm đến lý tưởng. Đặc biệt, tháng 5 là thời điểm của Lễ hội Văn hóa Quốc tế và tháng 6 sẽ có Lễ hội hoa, mang đến cho họ những trải nghiệm độc đáo và sôi động.

2. Los Angeles, Mỹ: Los Angeles là điểm đến phù hợp với Bạch Dương, giúp họ cảm thấy như đang ở đỉnh thế giới trong năm 2024. Ngày 8/4, thời điểm có nhật thực, được Lisa Stardust gợi ý là thời điểm tốt nhất. "Bạch Dương có tiềm năng tạo ra những kết nối và cuộc gặp gỡ định mệnh" trong khi khám phá vẻ đẹp và năng động của thành phố Los Angeles.

Kim Ngưu: Lisbon, Naples

Những người thuộc cung Kim Ngưu (21/4 - 20/5) nổi tiếng với tiêu chuẩn cao và sự hoàn hảo trong cuộc sống. Để đáp ứng mong muốn gần gũi với vẻ đẹp và thưởng thức đồ ăn ngon, chuyên gia chiêm tinh Lisa Stardust gợi ý một số điểm đến phù hợp.

1. Thành phố Lisbon, Bồ Đào Nha: Lisbon sẽ quyến rũ Kim Ngưu bằng kiến trúc đẹp đẽ. Văn hóa độc đáo tại đây sẽ khiến họ phấn khích và hài lòng. Những ngôi nhà màu phấn, bên cạnh cảnh hoàng hôn tuyệt vời và cầu vồng, hứa hẹn mang đến những trải nghiệm đầy ấn tượng.

2. Naples, Italy: Naples là một lựa chọn khác phù hợp với Kim Ngưu, với khả năng cung cấp nhiều hoạt động trải nghiệm. Đặc biệt, các bảo tàng, thành cổ Pompeii, và Herculaneum là những điểm đến thú vị mà họ nên khám phá. Thành phố Italy này hứa hẹn đáp ứng sức bền bỉ và mong muốn trải nghiệm mới của Kim Ngưu.

Song Tử: Sydney, Boston

Những người thuộc cung Song Tử (21/5-21/6) thường linh hoạt và tò mò trong các chuyến du lịch. Năm 2024 đầy những cuộc phiêu lưu mới, chuyên gia chiêm tinh Lisa Stardust đề xuất một số điểm đến phù hợp với tính cách này.

1. Sydney, Australia: Đây là điểm đến tuyệt vời cho những người Song Tử. Bãi biển nổi tiếng Bondi mang đến trải nghiệm thư giãn, trong khi việc đi bộ trên cầu cảng Sydney sẽ mở ra khám phá vô số khung cảnh đẹp.

2. Boston, Massachusetts, Mỹ: Boston, thành phố thuộc bang Massachusetts, là một điểm đến hấp dẫn cho Song Tử. Nơi đây có không gian xanh, các phòng trưng bày, bảo tàng, và các nhà hàng, quán bar sôi động, đảm bảo mang lại cho họ trải nghiệm mới mẻ và thú vị.

Cự Giải: Curaçao, Barcelona

Những người thuộc cung Cự Giải (22/6-22/7) thường đặt tình cảm và cảm xúc lên hàng đầu trong mọi chuyến đi. Theo lời đề xuất của chuyên gia chiêm tinh Lisa Stardust, năm 2024 có những điểm đến phù hợp với tính cách này.

1. Curaçao: Hòn đảo có nền văn hóa đa dạng này sẽ kích thích sự hưng phấn của những người thuộc cung Cự Giải. Đây là nơi lý tưởng để họ thể hiện và trải nghiệm mọi cảm xúc, tìm kiếm sự thoải mái trong chuyến phiêu lưu của mình.

2. Barcelona, Tây Ban Nha: Thành phố thuộc vùng Catalonia này là một điểm đến lý tưởng cho những người cung Cự Giải. Với khung cảnh thư giãn và những địa điểm độc đáo, Barcelona mang lại trải nghiệm đầy cảm xúc và sự kết nối tình cảm.

Sư Tử: São Paulo và New York

Những người thuộc cung Sư Tử (23/7-22/8) luôn khao khát sự lộng lẫy và hùng vĩ trong mọi trải nghiệm du lịch. Năm 2024, Lisa Stardust đề xuất những điểm đến phù hợp với tính cách rực rỡ của cung Sư Tử.

1. New York, Mỹ: Thành phố New York được xem là "vị trí hoàn hảo" cho những người Sư Tử tỏa sáng. Dù là trải nghiệm cuộc sống về đêm tràn đầy năng lượng hay việc dạo chơi ở khu ngoại ô, New York hứa hẹn mang đến cho họ những trải nghiệm độc đáo và phong cách.

2. São Paulo, Brazil: Thành phố đông dân hàng đầu thế giới của Brazil là điểm đến thứ hai lý tưởng cho Sư Tử. Với nhiều câu lạc bộ đêm, nhà hàng và khu mua sắm, Lisa mô tả nơi này như "bữa tiệc cuộc sống", hứa hẹn mang lại những trải nghiệm tuyệt vời.

Xử Nữ: Tulum, Miami

Những người thuộc cung Xử Nữ (23/8-22/9) thường ưa thích sự kết hợp giữa văn hóa và vẻ đẹp trong các điểm đến du lịch của họ. Năm 2024, chuyên gia chiêm tinh đề xuất những điểm đến đặc sắc phù hợp với tính cách sáng tạo và tinh tế của cung Xử Nữ.

1. Tulum, Mexico: Đây là một điểm đến tuyệt vời cho Xử Nữ với vẻ đẹp và lịch sử đặc sắc. Những di tích cổ, kim tự tháp lớn ở Tulum và ẩm thực độc đáo của địa phương sẽ khiến họ cảm thấy hòa mình trong một không gian văn hóa tuyệt vời.

2. Miami, Mỹ: Nổi tiếng với những bãi biển tuyệt vời và sự pha trộn đa dạng văn hóa, Miami sẽ là điểm đến thứ hai lý tưởng cho Xử Nữ. Nơi này hứa hẹn mang đến cho họ không chỉ là những trải nghiệm thư giãn trên bờ biển mà còn là cơ hội khám phá nền văn hóa độc đá

Thiên Bình: Paris, London

Những người thuộc cung Thiên Bình (23/9-22/10) thường rất yêu thích vẻ đẹp tinh tế. Năm 2024, chuyên gia chiêm tinh, gợi ý cho Thiên Bình những điểm đến tuyệt vời nhất để họ có thể tận hưởng văn hóa và lịch sử.

1. Paris, Pháp: Thành phố ánh sáng là điểm đến lý tưởng cho Thiên Bình. Tại đây, họ có thể thưởng thức những món ăn sang trọng tại loạt nhà hàng bên bờ sông Seine, khám phá các tác phẩm nghệ thuật tại bảo tàng Louvre. Sự huy hoàng và lãng mạn của Paris sẽ chắc chắn làm say đắm trái tim tinh tế của Thiên Bình.

2. London, Anh: London với lịch sử vô song và nền văn hóa đa dạng là điểm đến thứ hai phù hợp với Thiên Bình. Họ có thể thăm các di tích lịch sử như Tháp London, Bảo tàng British, thưởng thức sự phong phú của nghệ thuật và giải trí tại West End. Đối với Thiên Bình, London sẽ là một cuộc phiêu lưu vô cùng hấp dẫn.

Bọ Cạp: San Juan, Auckland

Những người thuộc cung Bọ Cạp (23/10-21/11) thường tìm kiếm sự thanh tịnh và đẹp đẽ trong cuộc sống, yêu thích khám phá những điểm đến độc đáo và kỳ bí. Năm 2024, Lisa Stardust đã gợi ý những điểm đến phù hợp sau:

1. San Juan, Puerto Rico: Đây là một điểm đến tuyệt vời cho những người sinh vào cung Bọ Cạp, nơi họ có thể khám phá. Thành phố này sở hữu nhiều điểm độc đáo như đồ uống Piña Colada và các bãi biển tuyệt đẹp của Puerto Rico. Sự kết hợp giữa văn hóa địa phương và thiên nhiên nơi đây chắc chắn sẽ làm cho Bọ Cạp cảm thấy thỏa mãn và hài lòng.

2. Auckland, New Zealand: Thành phố đa văn hóa này là một điểm đến lý tưởng cho Bọ Cạp. Tại đây, họ có thể khám phá sự kết hợp tuyệt vời của ẩm thực, rượu vang, âm nhạc và nghệ thuật. Các điểm đến như Vườn Eden, quảng trường Chancery và vịnh O'Neill sẽ mang lại những trải nghiệm độc đáo và thú vị.

Nhân Mã: Lima, Bogota

Những người thuộc cung Nhân Mã (22/11-21/12) thường mang trong mình đam mê khám phá, mong muốn tìm hiểu về các nền văn hóa và thưởng thức ẩm thực đặc sắc. Năm 2024, Lisa Stardust gợi ý những điểm đến phù hợp nhất với tính cách và sở thích của cung Nhân Mã.

1. Lima, Peru: Thủ đô của Peru là điểm đến lý tưởng cho những người Nhân Mã. Hầm mộ dưới nhà thờ San Francisco mang lại trải nghiệm lịch sử độc đáo, trong khi ẩm thực đa dạng và cảnh đẹp tự nhiên đáp ứng mong muốn khám phá của họ. Nhân Mã có thể hòa mình vào văn hóa độc đáo của Lima qua những hoạt động và trải nghiệm tại đây.

2. Bogotá, Colombia: Thủ đô của Colombia cung cấp cho Nhân Mã không gian để khám phá và tìm hiểu về nghệ thuật và văn hóa độc đáo của thành phố. Tại Plaza Bolivar, họ có thể lang thang và ngắm nhìn kiến trúc lịch sử, còn Bảo tàng Botero mang đến trải nghiệm nghệ thuật đặc sắc. Những điểm đến này chắc chắn sẽ làm Nhân Mã hài lòng trong cuộc phiêu lưu của mình.

Ma Kết: Munich, Shannon

Những người thuộc cung Ma Kết (22/12-21/1) thường đặc biệt ưa thích sự sang trọng khi du lịch và đánh giá cao lịch sử, văn hóa của điểm đến. Dưới đây là hai địa điểm mà Lisa Stardust đề xuất:

1. Munich, Đức: Munich với khu bảo tàng Kunstareal và 8 bảo tàng đa dạng là một điểm đến lý tưởng cho Ma Kết. Ở đây, họ có cơ hội tận hưởng sự sang trọng qua các trải nghiệm nghệ thuật và lịch sử. Khám phá những di tích lịch sử, thưởng thức nghệ thuật tại các bảo tàng là cách tuyệt vời để Ma Kết tận hưởng kỳ nghỉ của mình.

2. Shannon, Ireland: Thành phố với những di tích lịch sử như vách đá Moher, lâu đài Bunratty, quán rượu Durty Nelly's... sẽ nhận được sự đánh giá cao của Ma Kết về lịch sử và truyền thống. Không chỉ đẹp về mặt tự nhiên, Shannon còn rất phong cách và tinh tế, đáp ứng mong muốn sang trọng của họ.

Bảo Bình: Rio de Janeiro, Austin

Những người thuộc cung Bảo Bình (20/1-18/2) yêu thích sự lạ lùng, thiên nhiên và trải nghiệm ngoài trời. Vào đầu xuân, Lisa Stardust đề xuất hai điểm đến phù hợp cho họ

1. Rio de Janeiro, Brazil: Đây là nơi tổ chức một trong những lễ hội lớn nhất thế giới, tạo điểm đặc biệt cho những du khách Bảo Bình vốn yêu thích sự lạ lùng. Ngoài ra, với vẻ đẹp tự nhiên độc đáo như núi Sugarloaf và bãi biển Copacabana, Rio de Janeiro sẽ mang lại trải nghiệm tuyệt vời cho những người đam mê thiên nhiên và văn hóa độc đáo.

2. Austin, Texas, Mỹ: Tại đây, Bảo Bình có thể thưởng thức những món nướng ngon nhất trong khu vực và khám phá tại Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên và Khoa học. Với sự kết hợp giữa ẩm thực và trải nghiệm ngoài trời, Austin là nơi thú vị, độc đáo cho những người thuộc cung Bảo Bình muốn khám phá và trải nghiệm điều mới mẻ.

Song Ngư: Honolulu, Santa Barbara

Những người thuộc cung Song Ngư (19/2-20/3) thường bị thu hút bởi những địa điểm đẹp như tranh vẽ, kích thích sự sáng tạo và không khí lãng mạn. Dưới đây là hai thành phố hàng đầu được đề xuất trong chuyến du lịch của Song Ngư.

1. Honolulu, Hawaii: Đây là một điểm đến tuyệt vời cho những Song Ngư muốn trải nghiệm sự hòa mình trong vẻ đẹp thiên nhiên. Với bãi biển cát trắng tuyệt vời và văn hóa bản địa độc đáo, Honolulu mang lại không gian lý tưởng để thư giãn và tận hưởng những khoảnh khắc tuyệt vời như trong một bức tranh.

2. Santa Barbara, California, Mỹ: Đây là thành phố tinh tế, nổi tiếng hải sản tươi sống và kiến trúc độc đáo. Song Ngư có thể thưởng thức hải sản ngon lành và chiêm ngưỡng những công trình kiến trúc rất thú vị nơi đây. Santa Barbara mang lại không gian lãng mạn và tràn đầy sự quyến rũ cho những du khách muốn trải nghiệm một không gian như mơ.