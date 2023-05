Những nguyên tắc an toàn khi cho trẻ đi bơi phụ huynh không nên bỏ qua

(VTC News) -

Vào mùa hè, phụ huynh thường cho con em mình đi bơi lội để giảm bớt sự nóng nực do thời tiết gây ra. Tuy nhiên, đây cũng là thời điểm xảy ra nhiều trường hợp đuối nước nhất trong năm. Do đó, phụ huynh cần phải trang bị nguyên tắc an toàn khi cho trẻ đi bơi, tránh xảy ra trường hợp không mong muốn.

Việc trang bị nguyên tắc an toàn bơi cho phụ huynh và con trẻ là điều rất quan trọng.

Trước khi bơi

Phụ huynh cần phải chuẩn bị trước cho con em mình một số vật dụng cần thiết khi hoạt động bơi lội như: khăn lông, dầu gội, xà phòng tắm thuốc nhỏ mắt dầu nóng, quần áo bơi, kính và mũ bơi, phao...

Đặc biệt, trước khi xuống hồ bơi, nên cho trẻ tắm trước bằng nước sạch để theo dõi phản ứng của trẻ với nước. Nếu có một số biểu hiện bất thường như chóng mặt, loạng choạng tuyệt đối không cho trẻ xuống bể bơi lúc này. Do đây là thời điểm cơ thể không thể thích ứng với môi trường nước.

Khi trẻ đang đổ mồ hôi hoặc ăn no cũng không được cho xuống nước. Bởi vì nhảy ngay xuống nước mát lúc này, rất dễ bị cảm lạnh đột ngột. Để tránh rủi ro như chuột rút cần tập cho trẻ thói quen làm nóng cơ thể trước khi bơi bằng một số động tác thể dục.

Nếu con bạn có kỹ năng bơi chưa thuần thục nên cho đến những bể bơi dành cho thiếu nhi. Đặc biệt, không được đẩy mạnh trẻ xuống hồ bơi, điều này sẽ tạo nên tâm lý sợ nước và không dám đi bơi vào những lần tiếp theo. Nếu trẻ đang bị đau mắt viêm tai, mũi, họng, tắc mũi sổ mũi tạm thời không nên bơi lội.

Cần trang bị đầy đủ dụng cụ bơi lội cho trẻ.

Trong quá trình bơi

Để cơ thể tránh bị nhiễm lạnh và những hóa chất ở bể bơi không làm ảnh hưởng đến da trẻ, phụ huynh chú ý không được để trẻ ở dưới nước quá lâu. Bảo vệ mắt, tai, mũi, họng: dặn trẻ không nên uống nước bể bơi, đặc biệt tránh nước ở bể bơi xâm nhập vào miệng.

Cho dù, đang bơi ở bê bơi hay sông, hồ sạch cũng không được để con mình bơi lội, lặn ngụp dưới nước quá lâu. Đối với người mới tập bơi, thời gian bơi lội dưới nước không được kéo dài quá 30 phút. Vào cuối mùa hè và đầu mùa thu chỉ nên ở dưới nước khoảng 15 - 20 phút.

Trong suốt khoảng thời gian trẻ bơi, cần chú ý nhắc nhở không được tắm, ngụp, bơi lội ở những chỗ nước quá sâu, nước chảy mạnh, có nhiều rong rêu mọc ngầm. Đối với những em mới tập bơi, phải có tổ chức, có người hướng dẫn, thực hiện nội quy, giờ giấc, kỷ luật tốt. Những em đã biết bơi cũng phải bơi điều độ, vừa sức vì tai nạn chết đuối không chỉ xảy ra với người không biết bơi.

Không nên để trẻ bơi dưới nước quá 30 phút.

Sau khi bơi

Ngay sau khi trẻ lên bờ, cần choàng khăn lên cơ thể để tránh nhiễm gió lạnh và dùng nước sạch hoặc nước súc miệng để làm sạch khoang miệng. Điều này giúp kịp thời loại bỏ vi khuẩn còn đang lưu lại trên bề mặt khoang miệng, tránh không những vi khuẩn này xâm nhập sâu hơn vào cơ thể.

Nên nhỏ argyrol 1 - 2% vào hai lỗ mũi của trẻ và cho trẻ xì mũi thật sạch. Hãy xì mũi theo cách sau: bịt một lỗ mũi này và xì nhẹ lỗ mũi kia rồi làm ngược lại. Không nên bịt cả hai lỗ cùng một lúc để xì mũi, tránh gây ù tai hoặc viêm tai giữa cấp.

Sau đó, quấn một góc nhỏ khăn giấy hoặc khăn vải để làm khô tai. Không nên làm sạch tai bằng bông ráy tai hoặc bất kỳ vật nào khác. Tắm kỹ bằng nước sạch để tránh nhiễm bẩn từ nước hồ bơi. Xoa đều dầu nóng lên phần huyệt, lau khô tai cho trẻ, nhỏ mắt, mũi và tai bằng nước muối sinh lý hay thuốc sát trùng nhẹ.

Tuyết Anh (Nguồn: Tổng hợp)