Những món quà 'kiêng kỵ' dịp năm mới ở Trung Quốc

(VTC News) -

Vật sắc nhọn

Không nên dùng vật sắc nhọn làm quà trong dịp năm mới ở Trung Quốc bởi điều này có thể bị hiểu là muốn "cắt đứt" quan hệ giữa đôi bên.

Đồng hồ

Cụm từ "tặng đồng hồ" trong tiếng Trung đồng âm với cụm từ "đưa về nơi an nghỉ", đều phát âm là "Songzhong". Do đó, không chỉ dịp năm mới mà những ngày bình thường người Trung Quốc cũng rất kiêng kị tặng nhau đồng hồ.

Số lượng liên quan tới số 4

Trong tiếng Trung, số 4 phiên âm là "si" giống với từ "chết". Do đó, người Trung Quốc quan niệm đây là con số kém may mắn nên luôn né tránh những gì liên quan đến con số này. Đây cũng là lý do nhiều tòa nhà, khách sạn tại Trung Quốc không có tầng 4 hoặc không đánh số phòng có số 4.

Quả lê

Trong tiếng Trung, quả lê có phát âm là "li", giống với "ly biệt", có nghĩa là "rời đi". Vì vậy, loại quả này cũng bị xếp vào danh sách món quà kiêng kị với người Trung Quốc.

Khăn tay

Một chiếc khăn trong túi có thể là điều rất tuyệt vời nhưng ở Trung Quốc thì không. Trong văn hóa Trung Quốc, mọi người sẽ tặng nhau khăn tay vào ngày cuối của đám tang nên món vật này còn tượng trưng cho lời tạm biệt mãi mãi.

Giày

Trong tiếng Trung, từ "giày" có phát âm là "xie", đồng nghĩa với từ "tai họa". Vì thế, tặng giày ngụ ý với việc bạn chuyển xui xẻo của mình cho người đó hoặc mong người ta gặp điều bất hạnh.

Ngoài ra, người Trung Quốc còn quan niệm rằng, giày là thứ xỏ vào chân nên không phải là món quà tốt lành vào năm mới.

Những đồ vật màu đen hoặc trắng

Đây là màu sắc thường dùng trong các đám tang của người Trung Quốc. Bởi vậy vào ngày đầu xuân, họ sẽ tránh tặng nhau những món quà màu đen hoặc phần lớn màu trắng. Thay vào đó, màu đỏ luôn là lựa chọn hàng đầu bởi mang ý nghĩa may mắn, thịnh vượng.

Trà

Trà được xem là văn hóa và thức uống ưa thích của người Trung Quốc. Tuy nhiên, dù bạn bỏ ra nhiều tiền để mua loại trà đắt đỏ tặng cho người Trung Quốc thì chưa chắc họ đã trân trọng.

Trong tiếng Trung, từ "trà" phát âm giống từ "tra", nghĩa là điều tra, kiểm tra. Trên mạng xã hội nước tỷ dân gần đây cũng thịnh hành cách nói "10 tách trà", ám chỉ 10 quy định mà một người có thể bị điều tra do nghi ngờ vi phạm hành vi gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia.