Những mẫu iPhone nào sắp được nâng cấp lên iOS 15?

(VTC News) -

Mặc dù iOS 15 sẽ được phát hành vào mùa thu năm nay, nhưng bản beta dành cho nhà phát triển đầu tiên của hệ điều hành hiện có sẵn để các nhà phát triển tải về, và quan trọng hơn là danh sách những thiết bị tương thích thực sự là điều ngạc nhiên cho người dùng.

Mọi thiết bị chạy iOS 14 đều có thể cập nhật lên iOS 15 vào mùa thu này.

Theo danh sách hỗ trợ từ Apple, công ty bất ngờ liệt kê mọi mẫu iPhone và iPod touch đang chạy iOS 14 đều có thể tương thích với iOS 15. Điều này có nghĩa là người dùng iPhone 6S trở lên cũng như người dùng iPod touch thế hệ thứ 7 sẽ nhận được bản cập nhật di động lớn này vào cuối năm nay.

Danh sách mọi kiểu máy iPhone và iPod touch sẽ được cập nhật lên iOS 15 vào cuối năm nay gồm iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone SE (2016), iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X, iPhone XR, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone SE (2020), iPhone 12, iPhone 12 Mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max và iPod touch (thế hệ thứ 7).

Điều đáng nói là Apple đã không loại bỏ bất kỳ mẫu iPhone hoặc iPod touch nào khỏi danh sách hỗ trợ iOS 14 khi so sánh với các thiết bị đã hỗ trợ iOS 13. Vì vậy, một số thiết bị được liệt kê ở trên hiện đang có thêm 1 năm tuổi thọ hệ điều hành với iOS 15 - điều chưa từng xảy ra trước đây và cũng trái ngược với các suy đoán từ các nhà phân tích.

iOS 15 mang đến rất nhiều cải tiến tính năng ấn tượng.

iOS 15 hiện có sẵn dưới dạng bản phát hành beta dành cho nhà phát triển và bản beta công khai vào tháng 7. Tuy nhiên, bản phát hành chính thức sẽ chỉ đến vào mùa thu, có thể là tháng 9 như truyền thống. Bản cập nhật mang đến những thay đổi cơ bản đối với quản lý thông báo, các tính năng mới trong iMessage, nhiều kiểm soát quyền riêng tư hơn và nhiều hơn nữa.