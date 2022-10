Những lời chúc Halloween 2022 ấn tượng và thú vị

(VTC News) -

Đêm 31/10, rạng sáng 1/11 hằng năm là thời điểm diễn ra lễ hội Halloween. Người phương Tây tin rằng linh hồn của người chết sẽ trở về thăm nhà và để lại lời nhắn nhủ cho thân nhân trong giấc mơ. Bởi vậy, vào khoảng thời gian này, người phương Tây treo đèn lồng bằng quả bí ngô trước cửa với hy vọng các linh hồn, ma quỷ có đủ ánh sáng để tìm đường đi và không quấy rầy chủ nhà.

Theo thời gian, Halloween được lan tỏa khắp thế giới và trở thành một dịp vui chơi giải trí. Ngoài việc tham gia các lễ hội hóa trang, nhiều người cũng dành cho nhau lời chúc đặc biệt.

Hãy gửi lời chúc Halloween 2022 đến bạn bè

Lời chúc Halloween ấn tượng, độc đáo

- Hãy làm cho tôi một chiếc mặt nạ bí ngô. Hoá trang thành một bóng ma và chúng ta cùng đi đến đường lớn. Chúc bạn một đêm Halloween đầy ấn tượng.

- Bạn nhìn thấy gì trong đêm Halloween? Đừng sợ hãi mà tưởng ma cà rồng đang đi đến nhé. Hãy bình tĩnh. Chúc bạn một đêm Halloween đáng nhớ.

- Mỗi một bông hoa tuyết rơi xuống

Mỗi một ngọn lửa bùng lên

Mỗi một lời tâm tư gửi đến ai

Đều là những tình cảm tốt đẹp dành cho bạn

Chúc bạn ngày lễ Halloween vui vẻ!

- Một Halloween nữa lại về rồi, chúc bạn một Halloween 2022 vui vẻ, hạnh phúc. Hãy làm một con ma xinh đẹp nhất Halloween năm nay nhé.

- Halloween 2022 ta sẽ mang đến một bất ngờ cho các ngươi, hãy đợi đấy. Nhưng dù thế nào hãy đón một Halloween vui vẻ nha!

- Hãy thận trọng trong đêm Halloween. Đừng đi tìm kiếm những thanh kẹo, đừng quay lại khi nghe thấy tiếng gọi. Chỉ tiếp tục chạy đi mà thôi. Ôi đùa đấy. Chúc Halloween vui vẻ.

- Khi bạn nghe thấy một âm thanh đáng sợ bên ngoài, đừng thần hồn nát thần tình nhé. Tham gia hội hóa trang thôi nào. Chúc mừng Halloween 2022.

Lời chúc Halloween lãng mạn

- Tối nay anh sẽ làm con ma khiến cho tất cả mọi người phải khiếp sợ, nhưng riêng em đừng sợ anh nhé, anh luôn yêu thương và bảo vệ em.

- Halloween 2022 rồi đấy em ơi, tối chúng mình sẽ đi xem phim mừng Halloween nhé tình yêu của anh. Halloween vui vẻ!

- Một mùa Halloween nữa chúng mình lại bên nhau. Anh yêu em nhiều, bí ngô yêu của anh. Happy Halloween!

- Anh có thể không bên em từng phút từng giờ. Đôi khi anh không thể chúc em buổi sáng, buổi trưa, hay buổi tối. Nhưng anh sẽ mãi mãi bên em suốt cuộc đời này người yêu bé bỏng ngọt ngào ơi. Chúc Halloween thật vui nhé cô bé của anh

- Halloween này em không ở bên anh yêu được nhưng đêm qua em đã lén đặt trái tim em vào trong lồng ngực anh rồi đấy, anh có thấy tim mình đập mạnh hơn không?

- Chúc mừng Halloween 2022 người em yêu nhất. Cuộc sống không còn là cuộc sống nếu thiếu vắng anh.

Một hình ảnh ngộ nghĩnh về Halloween

Lời chúc Halloween bằng tiếng Anh

Nếu có bè bạn là người nước ngoài, hãy dành những lời chúc Halloween bằng tiếng Anh tới họ:

- I wish you have a happy Halloween filled with loads of great adventures! May the spirits and witches grant you all your wishes.

- I wish you have a spooky time on Halloween 2022. But don’t get too scared though.

- The witches and goblins are near! What a night of frightful cheers! Spread some spooky queers! For Halloween is here!

- May your jack-o-lantern burn bright all through the night! Happy Halloween…hope it’s the best one yet!

Trên đây là một trong số những lời chúc Halloween 2022 ấn tượng được cộng đồng mạng chia sẻ. Bạn có thể gửi chúng đến bạn bè của mình trong ngày lễ hội ma.