(VTC News) -

Halloween có xuất xứ từ các nước Thiên Chúa giáo, được tổ chức vào ngày cuối cùng của tháng 10 dương lịch, mục đích là cầu nguyện cho các linh hồn. Năm nay, lễ hội Hallowreen rơi vào thứ Hai ngày 31/10. Vì vậy, nhiều bạn trẻ sẽ tận dụng 2 ngày cuối tuần tổ chức sớm lễ hội Halloween để có thể vui chơi thoải mái hơn.

Để không bỏ lỡ những hoạt động thú vị trong dịp này, đừng bỏ qua những địa điểm vui chơi Halloween ở Hà Nội dưới đây.

Phố Hàng Mã

Gần đến ngày diễn ra lễ hội Halloween, con phố Hàng Mã lại càng trở nên đông đúc và nhộn nhịp. Đây không chỉ là địa điểm mua bán đồ hoá trang đa dạng mà đã trở thành địa điểm check-in và vui chơi không thể thiếu của giới trẻ Hà Nội trong dịp Halloween.

Lễ hội Halloween 2022 đi chơi đâu ở Hà Nội? Phố Hàng Mã là một gợi ý.

Những cửa hàng dọc hai bên phố dịp này ngập tràn những món đồ trang trí và đồ hóa trang ma mị, từ những chiếc mặt nạ đáng sợ, mũ phù thủy bí ẩn cho đến quần áo để hoá trang hay lồng đèn bí ngô để trang trí nhà cửa cho Halloween.

Tranh thủ ngày cuối tuần, bạn có thể cùng bạn bè đến Hàng Mã lựa chọn và mua sắm đồ hóa trang, chụp ảnh bên những đồ vật và không gian được các chủ hàng trang trí độc đáo. Bạn cũng có thể chỉ đi dạo xung quanh để tận hưởng không khí nhộn nhịp và không kém phần ma mị của ngày lễ hoá trang đặc biệt giữa lòng Thủ đô.

Phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm

Khu vực phố cổ và phố đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm là địa điểm hứa hẹn mang lại không khí lễ hội Halloween tuyệt vời cho các bạn trẻ. Với không gian rộng rãi cùng vô vàn hoạt động đường phố được tổ chức vào ngày cuối tuần xen kẽ các hoạt động Halloween, nơi đây trở nên nhộn nhịp và độc đáo hơn bao giờ hết.

Muôn vàn kiểu hóa trang kỳ dị trong ngày Halloween ở phố đi bộ.

Đến đây, bạn có thể thoải mái hòa mình vào dòng người đông đúc ở phố đi bộ quanh Hồ Gươm cùng với bộ trang phục hay lớp trang điểm độc đáo mà không sợ bị xem là quái đản, nói đúng hơn là càng quái càng tốt. Bạn còn có thể tham gia các hoạt động hóa trang, vẽ mặt nạ và xem biểu diễn đường phố.

Phố Lương Văn Can

Nằm liền kề với phố Hàng Mã, phố Lương Văn Can nổi tiếng về các mặt hàng đồ chơi. Dịp Halloween, không khí lễ hội ở đây cũng rộn ràng không kém Hàng Mã. Bạn có thể cùng gia đình hoặc bạn bè ghé qua con phố này để chọn cho mình những món đồ phù hợp. Đặc biệt, nơi đây cũng có nhiều món ăn ngon, giá bình dân để các bạn dừng chân nghỉ ngơi và bổ sung năng lượng sau khi vui chơi thoả thích.

Các rạp chiếu phim

Rạp chiếu phim là địa điểm không thể thiếu trong dịp Halloween 2022. Đây là thời điểm mà các bộ phim kinh dị đua nhau lên sóng. Có rất nhiều bộ phim về chủ đề kinh dị, ma quái sẽ được công chiếu trên các rạp toàn quốc.

Xem phim kinh dị vào ngày Halloween là một trải nghiệm thú vị.

Vào cuối tháng 10 này, nhà Lionsgate sẽ trình làng bom tấn kinh dị mới Mồi quỷ dữ (tựa gốc: Prey for the Devil). Được ví von như The Nun thứ hai, tác phẩm kinh dị - tâm linh với những pha hù dọa táo bạo là tựa phim không thể bỏ qua với các khán giả yêu mến thể loại này. Bên cạnh đó còn nhiều bộ phim bom tấn chờ bạn ở rạp. Nếu là tín đồ của phim kinh dị, hãy rủ bạn mình cùng đi xem vào dịp Halloween 2022 nhé.

Các trung tâm thương mại

Vào dịp Halloween, các trung tâm luôn được trang trí lộng lẫy, công phu theo đúng phong cách của lễ hội ma. Đây sẽ là nơi nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh check-in và mua sắm, bao gồm cả việc mua các món đồ hóa trang. Vì vậy, để có được những bức hình đẹp và mua được món đồ ưng ý thì hãy sắp xếp thời gian đi thật sớm để không phải chen chúc nhau vào giờ cao điểm.

Lễ hội Halloween 2022 đi chơi đâu ở Hà Nội? Các trung tâm thương mại là địa điểm check-in không thể thiếu.

Các quán cà phê

Nếu không thích mua sắm hay chen lấn trong đám đông, chỉ đơn giản muốn ra đường vui chơi hay gặp gỡ bạn bè thì quán cà phê sẽ là gợi ý hay cho bạn. Phần còn lại là chọn quán có địa điểm và phong cách phù hợp.