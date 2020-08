Những hình ảnh quý của Chủ tịch Hồ Chí Minh với Công an Nhân dân

Bảo tàng Công an nhân dân Việt Nam (số 1 Trần Bình Trọng, Hà Nội) là nơi lưu giữ 2.000 hiện vật trong chặng đường 75 năm hình thành và phát triển của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam. Trong đó, có nhiều hiện vật, ảnh tư liệu về Bác Hồ với Công an nhân dân. (Ảnh: Trọng Phú)