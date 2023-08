(VTC News) -

Đậu xanh là một loại thực phẩm phổ biến, quen thuộc trong bữa ăn mỗi gia đình, vậy nhưng rất ít người biết đến công dụng của đỗ xanh đối với sức khỏe.

Những công dụng của đỗ xanh đối với sức khỏe

Thành phần dinh dưỡng của đỗ xanh

Bài viết trên website Bệnh viện Đa khoa Medlatec có sự tham vấn y khoa của BSCKI. Dương Ngọc Vân cho biết, thành phần dinh dưỡng trong 100g đậu xanh bao gồm: 31 calo; 6,97g Cacbonhidrat; 2,7g chất xơ; 0,22g chất béo; 1,8g chất đạm; 35 mcg vitamin A; 0,141 mg Vitamin B; 12,2 mg Vitamin C; 14,4 mcg Vitamin K; 33 mcg Axit Folic; 37 mg Canxi; 1,03 mg Sắt, 25 mg MagiE; 38 mg Phốt pho; 211 mg Kali; 19 mcg Fluorua và một số dưỡng chất khác.

Dưới đây là một số tác dụng của đậu xanh đối với sức khỏe nếu bạn biết cách sử dụng loại thực phẩm này hợp lý.

Cung cấp nhiều chất dinh dưỡng cho cơ thể

Đậu xanh chứa rất nhiều loại vitamin cũng như khoáng chất cần thiết đối với cơ thể mỗi chúng ta như glucid, cellulose, protid, lipid, Ca, P và vitamin A, C, B1... Bên cạnh đó, các chất Phosphatidylcholine hay Phosphatidylethanolamine trong loại đậu này sẽ giúp cải thiện hệ thống miễn dịch rất hiệu quả.

Dự phòng, ngăn ngừa một số bệnh mãn tính, ung thư, tăng cường hệ miễn dịch

Bài viết trên webiste Bệnh viện Đa khoa Vinmec cho biết, đậu xanh chứa nhiều chất chống oxy hóa lành mạnh như axit phenolic, flavonoid, axit caffeic, axit cinnamic. Các nghiên cứu trong ống nghiệm in vitro chỉ ra rằng các chất chống oxy hóa từ đậu xanh này có thể giảm sự phát triển ung thư ở phổi và dạ dày do gốc tự do; tăng cường hệ miễn dịch, giảm nguy cơ ung thư đại trực tràng, giảm tái phát u xơ tuyến tiền liệt.

Hàm lượng cao chất xơ trong đậu xanh giúp hỗ trợ hệ thống tiêu hóa duy trì ổn định, giảm áp lực lên đường ruột, từ đó cũng phòng ngừa ung thư đại tràng và ung thư đường tiêu hóa.

Hỗ trợ giảm huyết áp, phòng ngừa bệnh tim

Với thành phần chất xơ cao trong đậu xanh giúp làm giảm lượng cholesterol trong cơ thể bằng cách giảm bớt sự hấp thu chất béo, duy trì mức cholesterol trong mức cho phép. Thêm vào đó, kali và protein trong đậu xanh có thể ức chế các enzyme làm tăng huyết áp một cách tự nhiên.

Đậu xanh giúp hạn chế sốc nhiệt

Chè đậu xanh chắc hẳn trở thành món ăn yêu thích của không ít người. Ngoài cảm giác thanh mát, đặc tính chống viêm của đậu xanh còn giúp bạn ngừa sốc nhiệt, tăng nhiệt độ cơ thể, khát nước...

Các nghiên cứu trên động vật cũng chỉ ra những chất chống oxy hóa vitexin và isovitexin trong đậu xanh có thể giúp bảo vệ tế bào khỏi các tổn thương do sốc nhiệt. Bên cạnh đậu xanh, bạn cũng không quên bổ sung đủ nước mỗi ngày để tránh hiện tượng mất cân bằng điện giải của cơ thể.

Kiểm soát bệnh tiểu đường

Đậu xanh không có chứa nhiều tinh bột và được đánh giá là an toàn đối với bệnh nhân mắc bệnh tiểu đường - những người có chế độ ăn kiêng tinh bột.

Cải thiện thị lực

Một trong những tác dụng của đậu xanh là giúp chúng ta cải thiện thị lực. Lutein và zeaxanthin là hai chất chống oxy hóa trong đậu xanh và có tác dụng rất tốt đối với sức khỏe đôi mắt, đặc biệt là ngăn ngừa tình trạng thoái hóa điểm vàng và đục thủy tinh thể do lão hóa.

Giúp xương chắc khỏe hơn

Khi ăn đậu xanh, bạn đã bổ sung một lượng canxi và vitamin K nhất định cho cơ thể. Đây đều là những yếu tố rất cần thiết để giúp xương trở nên chắc khỏe hơn.

Trên đây là những công dụng của đỗ xanh đối với sức khỏe. Hãy thường xuyên bổ sung đậu xanh trong chế độ ăn uống hàng ngày nhé.

