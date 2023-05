Những chiếc máy bay kỳ lạ nhất trong lịch sử hàng không

(VTC News) -

Hầu hết mọi người nghĩ rằng máy bay chỉ có một số thiết kế tiêu chuẩn, nhưng điều này hoàn toàn không đúng. Rất nhiều máy bay cũ, (không kể đến máy bay quân sự) có hình dạng kỳ lạ hoặc có kích thước nhỏ hơn hay lớn hơn bình thường. Điều này khiến cho chúng trở thành những chiếc máy bay độc nhất vô nhị.

1. Hughes H-4 Hercules – Ngỗng vân sam

Chiếc máy bay này có tên chính thức là Hughes H-4 Hercules và được chế tạo bởi Hughes Aircraft Company. Được xây dựng trong Thế chiến thứ hai bằng gỗ do thiếu vật liệu thời chiến như nhôm, nó có biệt danh là Spruce Goose (tạm dịch: ngỗng vân sam) và chỉ bay một lần vào năm 1947. Nó được chế tạo để chở 700 hành khách và là phương tiện bay lớn nhất trước đến nay.

(Ảnh: Aerocorner)

Với sải cánh dài hơn cả sân bóng đá, Spruce Goose thực chất là một chiếc thuyền bay và có thể chở tổng cộng tới 68 tấn, bao gồm cả hai xe tăng M4 Sherman nặng 30 tấn. Nó còn được một số người biết đến với cái tên The Flying Lumberyard và ngày nay nó nằm trong Bảo tàng Hàng không Evergreen ở McMinnville, Oregon.

2. Máy bay "mang bầu"

Pregnant Guppy là tên gọi của một dòng máy bay đặc biệt với khoang chứa hàng cực rộng chuyên để vận chuyển các hàng hóa quá khổ. Chiếc máy bay này có vẻ ngoài cồng kềnh và trông giống như một con cá.

(Ảnh: Aerocorner)

Chỉ có một chiếc Pregnant Guppy từng được chế tạo, nhưng nó đã bay trong suốt 15 năm từ 1962 đến 1977. Đây là một chiếc máy bay chở hàng thân rộng, rất lớn được NASA sử dụng thường xuyên nhất để vận chuyển các thành phần của chương trình mặt trăng Apollo.

3. Northrop Tacit Blue

Thay vì hình tròn như hầu hết các hãng hàng không thương mại ngày nay, Northrop Tacit Blue có hình chữ nhật và chỉ có một chiếc được chế tạo. Northrop Tacit Blue được phát triển vào năm 1982, vào thời điểm đó, nó được coi là một trong những công nghệ tốt nhất hành tinh.

(Ảnh: Aerocorner)

Tacit Blue có một số biệt danh như xe buýt trường học ngoài hành tinh và cá voi. Máy bay có tổng trọng lượng 13,6 tấn. Tốc độ bay tối đa đạt 290 dặm/giờ.

4. The Flying Pancake

Mẫu máy bay này thực sự kỳ lạ vì trông giống một con cá đuối gai độc khổng lồ. The Flying Pancake được Hải quân Hoa Kỳ sử dụng trong Thế chiến II và tự hào có sải cánh dài hơn 9,7 mét. Flying Pancake có tốc độ tối đa 550 dặm/giờ và trọng lượng cất cánh tối đa gần 8,5 tấn, khá ấn tượng.

(Ảnh: Aerocorner)

Chiếc máy bay này chỉ cần một phi công và có thể chứa 6 súng máy hoặc 4 khẩu pháo 20 ly.

5. Máy bay siêu cá bảy màu

The Super Guppy là một viên ngọc quý do Aero Spacelines chế tạo. Đây là dòng máy bay chở hàng lớn với thân to và rộng.

(Ảnh: Aerocorner)

Máy bay có khuôn mặt người ngoài hành tinh vẫn đang hoạt động cho đến ngày nay và được sử dụng chủ yếu để vận chuyển các bộ phận chở hàng quá khổ. Chỉ có 5 chiếc The Super Guppy được sản xuất, nhưng chiếc máy bay này đóng vai trò rất quan trọng trong chương trình Apollo vì nó mang theo giai đoạn S-IVB hoàn chỉnh, phần thứ ba của tên lửa Saturn V.

Trên thực tế, Super Guppy là chiếc máy bay duy nhất đủ lớn để hỗ trợ chương trình Apollo, với sải cánh hơn 45,7 mét và chiều dài gần 44 mét. Trọng lượng cất cánh tối đa của nó là hơn 77 tấn. Mẫu máy bay có thể hoạt động ở tốc độ gần 290 dặm/giờ.

